«Είναι σαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα», λέει για την Κέιτ Μίντλετον η καρκινοπαθής που την αγκάλιασε

Συγκινήθηκε η Κέιτ Μίντλετον το πρωί της Τρίτης, όταν επισκέφθηκε το «Royal Marsden Hospital» του Λονδίνου και συνομίλησε με καρκινοπαθείς. Μία από αυτές, παρομοιάζει τη σημερινή πριγκίπισσα της Ουαλίας με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η 43χρονη Κέιτ Μίντλετον, η οποία γιόρτασε τα γενέθλια της στις 9 Ιανουαρίου, επέλεξε να πραγματοποιήσει την πρώτη «σόλο» εμφάνιση για το νέο έτος στο εξειδικευμένο ογκολογικό νοσοκομείο του κεντρικού Λονδίνου για να ευχαριστήσει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που τη φρόντισε κατά τη διάρκεια της μάχης με τον καρκίνο. Η μέλλουσα βασίλισσα συνομίλησε με εργαζόμενους του νοσοκομείου αλλά έδειξε εμφανώς συγκινημένη όταν συναντήθηκε και συνομίλησε με καρκινοπαθείς.

The @royalmarsden plays an important role in helping advance cancer treatment here in the UK and around the world, specialising in cancer diagnosis, treatment, research and education across three sites in London. pic.twitter.com/GSTxDXb4hd

Η 57χρονη καρκινοπαθής Ρεμπέκα Μέντελσον είναι η γυναίκα που η Κέιτ Μίντλετον αγκάλιασε συγκινημένη και είχε μαζί της μια σύντομη συνομιλία. Η Μέντελσον αποκάλυψε στη Daily Mail όσα συνέβησαν στην αναπάντεχη συνάντηση με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, αφού η επίσκεψή της στο νοσοκομείο δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα από το παλάτι. Όπως ανέφερε η 57χρονη σχεδιάστρια μόδας, που λόγω της ασθένειας σταμάτησε να εργάζεται, η Κέιτ Μίντλετον μετά την είσοδό της στο νοσοκομείο ρώτησε τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να την χαιρετήσουν αν ανάμεσά τους βρίσκεται κάποιος ασθενής με καρκίνο.

«Η Κέιτ έχει κάτι πολύ ξεχωριστό πάνω της είναι σαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Είχα πάει στο νοσοκομείο για τσεκ απ επειδή είχα κρυώσει και δεν αισθανόμουν καλά. Ένιωσα πείνα και κατέβηκα στο κατάστημα, όμως εκεί ήταν συγκεντρωμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μία από τις νοσηλεύτριες μου είπε πως η πριγκίπισσα Κέιτ ήταν εκεί. Ήθελα να επιστρέψω στο χώρο της θεραπείας, όμως ο φύλακας είπε πως θα ήταν καλύτερα να την αφήσουμε να περάσει. Τότε η Κέιτ περπάτησε προς το μέρος μου με κοίταξε και ρώτησε: "έχει κανείς εδώ καρκίνο;". Σήκωσα αργά το δάχτυλό μου και είπα: "ναι, εγώ". Αρχίσαμε να μιλάμε και με ρώτησε τι έχω. Της είπα πως έχω δευτεροπαθή καρκίνο (του μαστού). Της είπα: "Κέιτ είσαι έμπνευση". Όταν βγήκε δημόσια και είπε πως είχε καρκίνο αυτό ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους της», δήλωσε η 57χρονη καρκινοπαθής.

The work of the @royalmarsden is world-leading, pioneering and life-saving. It's a remarkable charity supporting advances in cancer research, treatment and care, and the work of a hospital that has done so much for so many. pic.twitter.com/NpjSdAukfA

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν αυθόρμητα, χωρίς να θυμάται ποια έκανε την πρώτη κίνηση. «Η αγκαλιά ήταν εγκάρδια... Αισθανόμουν λίγο χάλια. Αυτή με ανέβασε...Όταν κάποιος σε αγκαλιαζει, υπάρχει αγκαλιά και αγκαλιά. Και αυτή η αγκαλιά κράτησε αρκετή ώρα. Δεν κράτησε μόνο ένα δευτερόλεπτο... Ακόμα το σκέφτομαι. Συγκινούμαι επειδή ήταν τόσο δυνατό. Αυτή ήταν τόσο ειλικρινής, το ένιωθες», δήλωσε για την Κέιτ Μίντλετον η Ρεμπέκα Μέντελσον. Η 57χρονη διευκρίνισε πως δεν ρώτησε την πριγκίπισσα για τη δική της ασθένεια ή για τη θεραπεία που ακολούθησε, όμως τόνισε ότι η Κέιτ Μίντλετον είχε ενσυναίσθηση λόγω της δικής της εμπειρίας.

Μετά την επίσκεψη στο ογκολογικό νοσοκομείο του Λονδίνου, η Κέιτ Μίντλετον έκανε για πρώτη φορά μία σημαντική αποκάλυψη για την πορεία της υγείας της με σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ίδιας και του πρίγκιπα της Ουαλίας στα social media. Η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας έκανε δημόσια γνωστό ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση. Στη σχετική ανάρτησε η «αγαπημένη» νύφη του Βρετανού μονάρχη έγραψε: «Είναι για μένα μια ανακούφιση το ότι ο καρκίνος μου βρίσκεται σε ύφεση και συνεχίζω να εστιάζω στην ανάρρωση. Όπως γνωρίζουν όσοι έχουν βιώσει μια διάγνωση καρκίνου, χρειάζεσαι χρόνο για να προσαρμοστείς σε μια νέα κανονικότητα. Αλλά ανυπομονώ για τη νέα, γεμάτη χρονιά που έχω μπροστά μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ανυπομονώ να έρθουν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή υποστήριξή σας».

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi