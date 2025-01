Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε ότι ο καρκίνος της βρίσκεται σε ύφεση, όταν επέστρεψε συγκινημένη στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας μίλησε για την «ανακούφισή» της και δήλωσε ότι παραμένει «επικεντρωμένη στην ανάρρωση».

«Όπως γνωρίζει οποιοσδήποτε έχει διαγνωστεί με καρκίνο, χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς σε μια νέα κανονικότητα. Ωστόσο, ανυπομονώ για μια γεμάτη χρονιά μπροστά μου», έγραψε η πριγκίπισσα στην ανάρτηση, την οποία υπέγραψε απλά με το γράμμα “C”, το αρχικό του ονόματος της, Catherine.

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο Royal Marsden στο δυτικό Λονδίνο, η Κέιτ Μίντλετον ευχαρίστησε το προσωπικό και προσέφερε υποστήριξη στους καρκινοπαθείς που κάνουν «σκληρή» θεραπεία, διαβεβαιώνοντάς τους ότι υπάρχει «φως στην άκρη του τούνελ».

Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται ότι η πριγκίπισσα βρίσκεται σε ύφεση από τον καρκίνο.

Είχε ανακοινώσει τη διάγνωσή της τον περασμένο Μάρτιο, πριν αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της, λέγοντας: «Το να κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω ελεύθερη από καρκίνο είναι τώρα η εστίασή μου».

Στο μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κάθριν ευχαρίστησε το νοσοκομείο Royal Marsden για την «εξαιρετική» φροντίδα που έλαβε στις εγκαταστάσεις του.

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εκείνους που αθόρυβα περπάτησαν δίπλα στον Γουίλιαμ και σε μένα καθώς περνούσαμε όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα», πρόσθεσε.

The work of the @royalmarsden is world-leading, pioneering and life-saving.



It's a remarkable charity supporting advances in cancer research, treatment and care, and the work of a hospital that has done so much for so many. pic.twitter.com/NpjSdAukfA