Εικόνες χάους στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ - Περισσότερες από 2.000 οι συλλήψεις

Η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει τους διαδηλωτές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) στο κέντρο του Μανχάταν την Παρασκευή, καθώς συνεχίζεται η πίεση προς τον δήμαρχο της πόλης, Έρικ Άνταμς, να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ταυτότητες και τις οργανώσεις των 282 ατόμων που συνελήφθησαν στο Κολούμπια και το City College of New York (CCNY) το βράδυ της Τρίτης .

Στις υπόλοιπιες πανεπιστημιουπόλεις δεν σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πρόσφατες εβδομάδες κλιμάκωσης των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων σε περισσότερες από 40 πανεπιστημιουπόλεις σε εθνικό επίπεδο είχαν ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.200 συλλήψεις, σύμφωνα με τον απολογισμό του Associated Press.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρει ότι μεταξύ των συλληφθέντων στο Κολούμπια, «περίπου το 29% των ατόμων δεν είχαν σχέση» με τη σχολή. Παρόμοια εικόνα σχηματίζεται και στις διαδηλώσεις στο CCNY, όπου το 60% των ατόμων δεν ανήκαν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Police officers dismantled a pro-Palestinian encampment at UCLA on Thursday and made arrests after a tense hourslong standoff overnight with demonstrators on the campus. Here's what we know. https://t.co/QpmvsdNaaQ pic.twitter.com/2Jn7GZwAXE — The New York Times (@nytimes) May 2, 2024

«Αυτό που είδαμε, και αυτό που έγινε σαφές από τα στοιχεία που προέκυψαν μετά τις συλλήψεις αυτής της εβδομάδας, είναι ότι εξωτερικοί παράγοντες εμπλέκονται σε αυτές τις διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις», δήλωσε στην ανακοίνωση ο διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Έντουαρντ Καμπάν.«Τα άτομα αυτά δεν είναι φοιτητές πανεπιστημίου, δεν συνδέονται ούτε με τα εν λόγω ιδρύματα ούτε με τις πανεπιστημιουπόλεις και εργάζονται για την κλιμάκωση της κατάστασης».

Νωρίς την Πέμπτη, αστυνομικοί επιτέθηκαν εναντίον πλήθους διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), θέτοντας τελικά υπό κράτηση τουλάχιστον 200 διαδηλωτές. Οι φοιτητές έχουν εντείνει τις διαμαρτυρίες τους, απαιτώντας πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αποεπένδυση από τα πανεπιστήμιά τους σε εταιρείες με δεσμούς με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες αντισημιτικές, ενώ οι επικριτές του Ισραήλ λένε ότι χρησιμοποιεί αυτούς τους ισχυρισμούς για να φιμώσει την αντιπολίτευση. Αν και ορισμένοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί από την κάμερα να κάνουν αντισημιτικά σχόλια ή να απειλούν τους Ισραηλινούς, οι διοργανωτές των διαδηλώσεων -μερικοί από τους οποίους είναι Εβραίοι- κάνουν λόγο για ένα ειρηνικό κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και τη διαμαρτυρία για τον πόλεμο.

Arrest are happening now at City College of New York !! pic.twitter.com/IuMJMKGbmA — Ham from BK (@Ham_BklynWx) May 1, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν υπερασπίστηκε την Πέμπτη το δικαίωμα των φοιτητών στην ειρηνική διαμαρτυρία, αλλά κατήγγειλε την αταξία των τελευταίων ημερών.

Θυμίζοντας τις φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια επηρεάζουν και το προεκλογικό σκηνικό με τον πρόεδρο Μπάιντεν να δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων.

Ο Τραμπ έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις βίαιες αντι-ισραηλινές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη χώρα, λέγοντας στο Fox News Digital ότι η «αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία» στα πανεπιστήμια πρέπει να «αντικατασταθεί αμέσως», ενώ δηλώνει ότι ο αντισημιτισμός «πρέπει να σταματήσει γρήγορα και αποτελεσματικά».

Με πληροφορίες από Guardian