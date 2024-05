ΗΠΑ: Αστυνομικές επεμβάσεις κατά των φοιτητών - 300 συλλήψεις στη Νέα Υόρκη

Τριακόσιες συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία στο πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (CUNY) κατά τη διάρκεια επιδρομών στην πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο John Chell, επικεφαλής της περιπολίας, λέει ότι έγιναν 282 συλλήψεις - 173 από το City College και 119 από το Columbia. Δεν έχουν αναλύσει ακόμη αρκετά τους αριθμούς ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν πλήρως στην ερώτηση, προσθέτει. Όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα που συνελήφθησαν, η Rebecca Weiner, αναπληρώτρια επίτροπος του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, λέει ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν γνωστοί στις αρχές, καθώς έχουν συνδεθεί με προηγούμενες διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις.

NYPD Lieutenant Michael Butler, well known for his lead role in countless violent crackdowns on protests, didn’t like being filmed blockading people into their private homes 2 blocks from Columbia.



He has 26 misconduct allegations and is named in at least 2 lawsuits. pic.twitter.com/j0SZGomC3M