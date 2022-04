Έχασε την βαλίτσα του σε πτήση και "τρολάρει" την αεροπορική με PowerPoint για να την βρει

Στις 17 Απριλίου, ο Έλιοτ Σάροντ με την σύζυγό του επέστρεφαν αεροπορικώς από τον γάμο τους στη Νότια Αφρική, όπου ζούσε παλιά ο ίδιος, στο σπίτι τους στη Βρετανία.

Το ταξίδι ήταν όνειρο ζωής. Κανόνισαν για πρώτη φορά να παντρευτούν το 2020 και ανέβαλαν τον γάμο για το 2021, λίγο πριν ξεσπάσει το νέο κύμα πανδημίας λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. Αλλά τελικά τα κατάφεραν.

Το ταξίδι επιστροφής είχε τρεις βαλίτσες και πολλές στάσεις: από το Γιοχάνεσμπουργκ στο Άμπου Ντάμπι, από το Άμπου Ντάμπι στη Φρανκφούρτη και από την Φρανκφούρτη στο Δουβλίνο. Η κράτηση έγινε με την Etihad, η οποία είχε απευθείας πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Δουβλίνο όταν την έκαναν. Αλλά η εταιρία την ακύρωσε στη διάρκεια της πανδημίας και θα πετούσαν μέσω Aer Lingus για το Δουβλίνο.

Από το Δουβλίνο επρόκειτο να πετάξουν ξανά με Aer Lingus για το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Μόνο που όταν έφτασαν στο Δουβλίνο, οι αποσκευές τους ήταν άφαντες.

Ευτυχώς, ο Έλιοτ είχε ένα κρυφό όπλο: τα Airtags. Είχε αγοράσει τρία από τα συγκεκριμένα προϊόντα της Apple, που στέλνουν ειδοποιήσεις εντοπισμού μέσω Bluetooth, τα οποία έκρυψε σε καθεμία από τις βαλίτσες.

«Το έκανα επειδή θα περνούσαμε από πολλά αεροδρόμια», εξηγεί στο CNN. «Ήταν περισσότερο για ασφάλεια στην επιστροφή- το νυφικό και το κοστούμι δεν ήταν στις αποσκευές μας, αλλά το κάναμε για δική μας ηρεμία».

Οπότε με την Έλεν είχαν παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο, ανακουφισμένοι, την άφιξη των αποσκευών τους στη Φρανκφούρτη. Ωστόσο όταν έκαναν ξανά check in, διαπίστωσαν πως οι βαλίτσες δεν φορτώθηκαν ποτέ ξανά στο αεροπλάνο.

«Ήμασταν νευριασμένοι, απογοητευμένοι και κουρασμένοι, αλλά ακόμα αισιόδοξοι - σκεφτήκαμε, εντάξει θα τις βάλουν σε άλλη πτήση και δεν ασχοληθήκαμε άλλο».

Το προσωπικό της Aer Lingus είπε ότι θα πήγαιναν τις βαλίτσες από τη Φρανκφούρτη στο Λονδίνο, για να τις παραδώσουν στο σπίτι των Σάροντ. Και όντως, το επόμενο βράδυ, κατέφτασε ο κούριερ, αλλά κρατούσε μόνο δύο βαλίτσες.

Η τρίτη -η βαλίτσα της Έλεν με διάφορα αναμνηστικά από τον γάμο- βρισκόταν, σύμφωνα με την Airtag, σε μια τυχαία διεύθυνση στο Pimlico, στο κεντρικό Λονδίνο.

Επαναλαμβανόμενες κλήσεις, email και μηνύματα προς την Aer Lingus και την υπηρεσία ταχυμεταφορών της, Eagle Aviation, έπεφταν στο κενό. Ο Έλιοτ λέει ότι η Aer Lingus ανέφερε συνεχώς διαφορετικά σημεία όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν η βαλίτσα, ότι την πήγαν στο σπίτι τους αλλά δεν ήταν κανείς εκεί ή ότι είχε χαθεί εντελώς από το σύστημα.

Εν τω μεταξύ, η Eagle Aviation δεν απαντούσε στα μηνύματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ούτε στο τηλέφωνο.

Μετά από μια απάντηση την CEO της Aer Lingus, που του είπε ότι η ομάδα αποσκευών εξέταζε το θέμα, αποφάσισε νέα προσέγγιση: να φτιάξει βίντεο που θα απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία και να τα δημοσιεύει στα social media.

Έφτιαξε ακόμη και μια παρουσίαση μέσω PowerPoint, μιλώντας για την περιπέτειά του και δημοσιεύοντας τα συχνά αντιφατικά μηνύματά τους, καθώς θεωρεί πως «ο μόνος τρόπος να τραβήξω την προσοχή τους, είναι αν τους κατονομάσω και τους ντροπιάσω».

Η περιπέτειά του, ωστόσο, που έρχεται σε μια περίοδο γενικότερου χάους με τις αποσκευές στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, για το οποίο οι αεροπορικές εταιρείες κατηγορούν την υποστελέχωση, δείχνει ότι οι επιβάτες που παρακολουθούν τις αποσκευές μπορεί να προμηνύουν ένα εντελώς νέος καθεστώς.

Τα Airtags της Apple, που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2021, κοστίζουν 29 δολάρια, είναι αρκετά μικρά για να χωρούν σε μια βαλίτσα -ο Έλιοτ τα έβαλε σε μια κάλτσα- αλλά, όταν συνδεθούν με μια συσκευή Apple, μπορούν να εντοπιστούν εντός λίγων μέτρων.

Στη λειτουργία "lost", εκπέμπουν σήματα που λαμβάνονται από οποιοδήποτε προϊόν της Apple στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι ένας χρήστης iPhone που περνάει δίπλα από την βαλίτσα του Έλιοτ θα λάβει αναπόφυεκτα ειδοποίηση για τη θέση της.

Έτσι έμαθε πως στις 21 Απριλίου η βαλίτσα μετακινήθηκε δυο φορές, σε απόσταση λίγων τετραγώνων, από το Pimlico. Έκτοτε δεν έχει μετακινηθεί.

«Η Έλεν έχει απαυδήσει», λέει ο Έλιοτ, ενώ το ζευγάρι πιστεύει πλέον ότι η βαλίτσα έχει κλαπεί και το έχει δηλώσει ήδη στην αστυνομία.