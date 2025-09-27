Έγραψε ιστορία: Πολωνός αθλητής κατέβηκε με σκι το Έβερεστ χωρίς πρόσθετο οξυγόνο

Ο Πολωνός αθλητής ορειβατικού σκι, Αντρέι Μπαρτζιέλ, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ και το κατέβηκε με σκι χωρίς πρόσθετο οξυγόνο

Η ανάβαση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, ήταν η τρίτη του προσπάθεια. Οι προηγούμενες το 2019 και το 2022 είχαν διακοπεί λόγω επικίνδυνων συνθηκών. Στα 8.849 μέτρα, η κορυφή του Έβερεστ αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε ορειβάτη.

«Η κορυφή ήταν εξαιρετικά επίπονη. Δεν είχα περάσει ποτέ τόσο πολύ χρόνο σε τέτοιο υψόμετρο και μόνο αυτό ήταν μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο 37χρονος. «Το να κατέβω το Έβερεστ με σκι χωρίς οξυγόνο ήταν ένα όνειρο που με συνόδευε εδώ και χρόνια».

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων, πάνω από 6.000 άνθρωποι έχουν καταφέρει να ανέβουν το Έβερεστ, αλλά περίπου 200 μόνο χωρίς πρόσθετο οξυγόνο. Λίγοι έχουν κατέβει με σκι, κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν είχε ολοκληρώσει μια συνεχόμενη κατάβαση χωρίς υποστήριξη οξυγόνου.

Η ανάβαση από τη «ζώνη του θανάτου», πάνω από τα 8.000 μέτρα, διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες. Εκεί η ατμόσφαιρα περιέχει μόλις το ένα τρίτο του οξυγόνου που υπάρχει στη στάθμη της θάλασσας, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους όπως εγκεφαλικές βλάβες, υγρό στους πνεύμονες και θάνατο.

Την Τρίτη το πρωί, ο Μπαρτζιέλ κατέβηκε μέσα από τον παγετώνα Khumbu, έναν από τους πιο επικίνδυνα σημεία του βουνού, γεμάτο πύργους πάγου και χάσματα. Εκεί τον καθοδήγησε εν μέρει με drone ο αδελφός του, Μπάρτεκ. «Χώρισα την κατάβαση σε δύο τμήματα, γιατί η τεχνικά δύσκολη ζώνη του παγετώνα ήταν ασφαλής μόνο νωρίς το πρωί», είπε.

Η ομάδα του χαρακτήρισε το κατόρθωμα «ορόσημο στην ιστορία του ορειβατικού σκι». Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, συνεχάρη τον αθλητή με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ: «Sky is the limit; Όχι για τους Πολωνούς! Ο Αντρέι Μπαρτζιέλ μόλις κατέβηκε το Έβερεστ με σκι».

Sky is the limit? Nie dla Polaków! Andrzej Bargiel zjechał właśnie na nartach z Mount Everestu, Ola Mirosław znów wspięła się najszybciej po złoto i rekord, Rafał Modrzewski podbija świat swoimi satelitami, @astro_slawosz planuje kolejne wyprawy w kosmos.👏🇵🇱❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) September 25, 2025

Ο Μπαρτζιέλ είχε ήδη αφήσει το στίγμα του το 2018, όταν έγινε ο πρώτος που κατέβηκε με σκι το K2, τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του κόσμου. «Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει – ούτε καν ο αδελφός μου», είχε πει το 2020. «Έμαθα έτσι την αξία της υπομονής – και ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά σου».

Με πληροφορίες από Guardian