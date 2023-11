«Έγκυος όμηρος γέννησε στα χέρια της Χαμάς»- Επιστολή της Σάρα Νετανιάχου στην Τζιλ Μπάιντεν

Η σύζυγός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα, κάλεσε την Τζιλ Μπάιντεν να συνδράμει για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Σε επιστολή της προς την Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία, η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού γράφει για τα παιδιά που πήρε ομήρους η Χαμάς, όταν εισέβαλε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια έγκυο η οποία γέννησε υπό καθεστώς ομηρίας.

«Γέννησε το μωρό της ενώ ήταν υπό αιχμαλωσία από τη Χαμάς. Μπορείς μόνο να φανταστείς, όπως εγώ, τι πρέπει να περνούσε από το μυαλό αυτής της νεαρής γυναίκας καθώς κρατούνταν μαζί με το νεογέννητό της από αυτούς τους δολοφόνους», γράφει στην Τζιλ Μπάιντεν, ενώ συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Η Σάρα Νετανιάχου σημειώνει ότι απευθύνεται στην Τζιλ Μπάιντεν πρωτίστως ως μητέρα.

Κάνει αναφορά σε 32 παιδιά ομήρους και επισημαίνει ότι ένα από αυτά είναι μόλις δέκα μηνών. «Απήχθη προτού καν μάθει να μιλά ή να περπατά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να μιλήσουμε εκ μέρους αυτών των παιδιών. Πρέπει να καλέσουμε για την άμεση απελευθέρωση αυτών (των παιδιών) και όλων όσοι κρατούνται», επισημαίνει. «Αυτός ο εφιάλτης πρέπει να τελειώσει. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθειά μας», τονίζει η Σάρα Νετανιάχου.

Η επιστολή της Σάρα Νετανιάχου στην Τζιλ Μπάιντεν:

«Αγαπητή Τζιλ,

Σου γράφω όχι μόνο ως σύζυγος του Μπίμπι, αλλά πρωτίστως ως μία μητέρα προς την πρώτη κυρία και μητέρα.

Εδώ και πάνω από ένα μήνα, 32 παιδιά έχουν απαχθεί στη Γάζα, απομακρύνθηκαν βάναυσα από τους γονείς τους και τα σπίτια τους. Αυτά τα παιδιά σίγουρα υποφέρουν από ένα ανείπωτο τραύμα, όχι μόνο λόγω της απαγωγής τους, αλλά επειδή έχουν υπάρξει μάρτυρες της βάναυσης δολοφονίας των γονιών και των αδελφών τους τη φριχτή 7η Οκτωβρίου.

Μία από τις απαχθείσες γυναίκες ήταν έγκυος. Γέννησε το μωρό της ενώ ήταν υπό αιχμαλωσία από τη Χαμάς. Μπορείς μόνο να φανταστείς, όπως εγώ, τι πρέπει να περνούσε από το μυαλό αυτής της νεαρής γυναίκας καθώς κρατούνταν μαζί με το νεογέννητό της από αυτούς τους δολοφόνους.

Η Χαμάς επίσης απήγαγε ένα μωρό δέκα μηνών. Απήχθη προτού καν μάθει να μιλά ή να περπατά.

Πρέπει να μιλήσουμε εκ μέρους αυτών των παιδιών. Πρέπει να καλέσουμε για την άμεση απελευθέρωση αυτών (των παιδιών) και όλων όσοι κρατούνται. Πρέπει να απαιτήσουμε να τους επισκεφθεί αμέσως ο Ερυθρός Σταυρός. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Αυτός ο εφιάλτης που ξεκίνησε πριν από πάνω από ένα μήνα, πρέπει να τελειώσει. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθειά μας».

Mrs. Sara Netanyahu sent a letter to @FLOTUS Jill Biden in which she asked her to work toward the immediate release of the Israeli hostages being held – as a crime against humanity – by Hamas in Gaza. pic.twitter.com/mYkzF0IjwP