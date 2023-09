Έφηβος πέθανε μετά την κατανάλωση των «πιο καυτερών τσιπς στον κόσμο»

Τραγική κατάληξη είχε η απόφαση ενός εφήβου να συμμετάσχει σε μία διαδικτυακή πρόκληση, καταναλώντας ένα πολύ καυτερό πατατάκι, το οποίο τελικά του στοίχισε τη ζωή.

Σύμφωνα με το CBS News, ο 14χρονος Harris Wolobah συμμετείχε στο «one chip challenge» που περιλαμβάνει την κατανάλωση ενός πικάντικου τσιπ, το οποίο περιέχει τις καυτερές πιπεριές Carolina Reaper και Naga Viper, τις πιο δυνατές του είδους, που αγαπούν κυρίως οι λάτρεις του chilli και των εξαιρετικά δυνατών γεύσεων.

Η μητέρα του νεαρού ανέφερε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη νοσοκόμα του σχολείου και της είπαν ότι ο γιος της λιποθύμησε, όταν έφαγε το πατατάκι.

Facebook Twitter

Στη συνέχεια μετέφεραν τον Harris σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε η μητέρα σε τοπικά μέσα. Ο πατέρας του επισήμανε πως το παιδί «δεν είχε καμία αλλεργία». Τα αποτελέσματα της νεκροψίας του αναμένονται από χτες, με την αιτία θανάτου του να μην έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Συγγενής του δημιούργησε έρανο στο GoFundMe για τα έξοδα της κηδείας του, αναφέροντας ότι «ο θείος μου πέθανε από το "one chip challenge"». Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 30.000 δολάρια που ήταν ο αρχικός στόχος.

Facebook Twitter Φωτ.: Paqui

Το «οne chip challenge» αποτελεί καμπάνια της εταιρείας σνακ Paqui. Η Paqui πουλά το συγκεκριμένα πατατάκι για 10 δολάρια και διευκρινίζει στην ιστοσελίδα της ότι οι κανόνες είναι «να φάτε ολόκληρο το τσιπ. Περιμένετε όσο το δυνατόν περισσότερο πριν πιείτε ή φάτε οτιδήποτε.Δημοσιεύστε την αντίδρασή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το #onechipchallenge».

Το πατατάκι, το οποίο παρασκευάζεται από την Paqui, διατίθεται σε κουτί- φέρετρο και φέρει προειδοποίηση ότι πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ότι προορίζεται μόνο για ενήλικες και ότι δεν πρέπει να καταναλώνεται από άτομα με ευαισθησία στα πικάντικα φαγητά ή με κάποιο αλλεργιογόνο.

«Ενώ η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του εφήβου στο Worcester συνεχίζεται, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας θα ήθελε να υπενθυμίσει στους γονείς να ψάξουν και να συζητήσουν με τα παιδιά τους σχετικά με το "one chip challenge" ανέφερε ο εισαγγελέας Joseph Early Jr. σε ανάρτησή του στο X.

While the investigation into the cause of the teenager’s death in Worcester continues, the Worcester County District Attorney’s Office would like to remind parents to research and discuss with your children about the one-chip challenge.