Συνολικά 14 χώρες- μέλη της ΕΕ αποδοκίμασαν χθες τον νέο ουγγρικό νόμο που στρέφεται κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με κοινή δήλωση.

Η Ελλάδα δεν ήταν ανάμεσα στις χώρες που συνυπέγραψαν χθες την κοινή δήλωση, ενώ σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι και η χώρα μας συνυπογράφει μετά τις «ανεπαρκείς εξηγήσεις της Ουγγαρίας».

Χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο προώθησαν την κοινή δήλωση που καταδικάζει τον νόμο που υιοθέτησε η Ουγγαρία την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο νόμος αυτός απαγορεύει την απεικόνιση της ομοφυλοφιλίας και του επαναπροσδιορισμού φύλου σε υλικό σχολικής εκπαίδευσης και τηλεοπτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα έως 18 ετών.

Έπειτα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, την κοινή δήλωση που ετοίμασαν η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο υπέγραψαν χθες οι: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ισπανία, Σουηδία και Λετονία. Η Ιταλία προστέθηκε σε αυτή τη λίστα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Σήμερα, με ανάρτηση στο Twitter, ο κ. Βαρβιτσιώτης ανακοίνωσε ότι και η Ελλάδα συνυπογράφει την κοινή δήλωση.

«Η Ελλάδα μετά τις ανεπαρκείς εξηγήσεις της Ουγγαρίας στο χθεσινό συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνυπογράφει την κοινή δήλωση των χωρών που ζητούν δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο που στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η ξεκάθαρη θέση που πήραμε στο χθεσινό συμβούλιο σήμερα αποτυπώνεται και στην συνυπογραφή της σχετικής κοινής δήλωσης», έγραψε σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέσω Twitter, ο Ιρλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων, Τόμας Μπερν, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί η Ελλάδα και η Αυστρία προστέθηκαν στις χώρες που συνυπογράφουν την κοινή δήλωση καταδίκης του ουγγρικού νόμου.

Delighted to see that Austria 🇦🇹 and Greece 🇬🇷 have now joined the Benelux declaration on LGBTI rights in Hungary. Thank you @k_edtstadler @MVarvitsiotis

«Σκανδαλώδης μορφή διάκρισης»

Ο νόμος κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων- το οποίο μάλιστα η Ουγγαρία επέλεξε να υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του μήνα Υπερηφάνειας- προκάλεσε από την πρώτη στιγμή την κατακραυγή πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων χωρών της ΕΕ.

«Ο νόμος αντιπροσωπεύει μια σκανδαλώδη μορφή διάκρισης με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση και συνεπώς του αξίζει η καταδίκη», αναφέρει η κοινή δήλωση που συνυπέγραψαν κράτη- μέλη της ΕΕ χθες.

«Η συμπερίληψη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι κεντρικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο αυτές τις αρχές», επισημαίνεται ακόμη.

«Ο στιγματισμός των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων συνιστά σαφή παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην αξιοπρέπεια, όπως προβλέπεται στον καταστατικό χάρτη της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο», τονίζουν οι χώρες που συνυπογράφουν την κοινή δήλωση.

Οι υπογράφουσες χώρες καλούν την Κομισιόν να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής του θέματος στο δικαστήριο της ΕΕ.

«Είμαστε σε ετοιμότητα για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ», καταλήγει η κοινή δήλωση.

«Ντροπή ο ουγγρικός νόμος»

«Ο ουγγρικός νόμος είναι ντροπή», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε σημερινές δηλώσεις της και υπογράμμισε ότι η ΕΕ δεν θα κάνει συμβιβασμούς για αρχές όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



«Έχω δώσει οδηγίες στους αρμόδιους επιτρόπους να στείλουν επιστολή στις ουγγρικές αρχές αναφέροντας τις νομικές ανησυχίες μας, προτού τεθεί σε ισχύ ο νόμος», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.



«Πιστεύω ισχυρά σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία είσαι ελεύθερος να αγαπήσεις όποιον θέλεις. Και πιστεύω σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία, αυτό είναι το θεμέλιο των αξιών μας», συνέχισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



«Οπότε θα χρησιμοποιήσω όλες τις δυνάμεις της Κομισιόν για να σιγουρευτώ ότι είναι διασφαλισμένα τα δικαιώματα όλων των πολιτών της ΕΕ, όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν ζεις», δεσμεύθηκε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ήδη εκφράσει από την προηγούμενη εβδομάδα την ανησυχία της για τον ουγγρικό νόμο και είχε πει ότι εξετάζεται η νομιμότητα του κειμένου.

«Πιστεύω σε μία Ευρώπη που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία, όχι σε μία που την κρύβει από τα παιδιά μας. Κανένας δεν πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού», ανέφερε σε ανάρτηση μετά την ψήφιση του ουγγρικού νόμου.

Very concerned about the new law in Hungary.



We are assessing if it breaches relevant EU legislation.



I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.



No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.