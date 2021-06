Παρά τις εκκλήσεις προς την UEFA να επιτρέψει την φωταγώγηση του Allianz Arena στο Μόναχο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου για την στήριξη των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η ομοσπονδία αρνήθηκε.

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δήλωσε ότι έλαβε το αίτημα από τον δήμαρχο της γερμανικής πόλης, Ντέιτερ Ράιτερ, τη Δευτέρα, προκειμένου να φωταγωγηθεί το στάδιο στον ποδοσφαιρικό αγώνα του Euro 2020 μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας.

Απάντησε ότι ο λόγος του δημάρχου για το αίτημα, που υπέβαλε, ήταν να αποτελέσει μια απάντηση σε ουγγρικό νόμο, που πέρασε πρόσφατα και απαγορεύει στους ομοφυλόφιλους να εμφανίζονται σε σχολικό εκπαιδευτικό υλικό ή προγράμματα για άτομα κάτω των 18 ετών.

Σε αυτή τη βάση, η UEFA είπε ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί το αίτημα και πρότεινε εναλλακτικές ημερομηνίες για τη φωταγώγηση του σταδίου με χρώματα του ουράνιου τόξου.

«Ο ρατσισμός, η ομοφοβία, ο σεξισμός και όλες οι μορφές διακρίσεων είναι ένα «στίγμα» για τις κοινωνίες μας - και αντιπροσωπεύουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιχνίδι σήμερα», αναφέρει η UEFA.

«Οι συμπεριφορές των διακρίσεων έχουν καταστρέψει και τους αγώνες εντός (γηπέδου) και εκτός σταδίων, τον διαδικτυακό διάλογο γύρω από το άθλημα που αγαπάμε. Ωστόσο, η UEFA, μέσω του καταστατικού της, είναι μια πολιτικά και θρησκευτικά ουδέτερη οργάνωση.

»Δεδομένου του πολιτικού πλαισίου αυτού του συγκεκριμένου αιτήματος - ενός μηνύματος που στοχεύει σε μια απόφαση που έλαβε το ουγγρικό εθνικό κοινοβούλιο - η UEFA πρέπει να απορρίψει αυτό το αίτημα».

Οι ακτιβιστές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Μονάχου ζήτησαν να προχωρήσει η συγκεκριμένη κίνηση για τον αγώνα της Γερμανίας εναντίον της Ουγγαρίας στο Euro 2020 την Τρίτη.

Η υποστήριξη αυτή της UEFA θα ήταν σπουδαία για την μεγαλύτερη ακτιβιστική οργάνωση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Ουγγαρίας, Hatter Society.

«Καθώς ο (Βίκτορ) Ορμπάν και το (κυβερνών κόμμα του) έριξαν ατελείωτα χρήματα στο ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να το αναβιώσουν ξανά ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας, το να έρθει (η εθνική ομάδα) σε ένα γήπεδο φωταγωγημένο με χρώματα του ουράνιου τόξου θα ήταν πολύ ειρωνικό» δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Έκανε δε λόγω για περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, που επενδύθηκαν σε ποδοσφαιρικές υποδομές στην Ουγγαρία από την κυβέρνηση από το 2010.

«Έχουμε βιώσει τεράστια υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, αλλά αυτό θα ήταν ένα προφανές σημάδι αλληλεγγύης» πρόσθεσε.

Το Family is Family ξεκίνησε μια καμπάνια - # nemvagyegyedül (#youarenotalone/δεν είσαι μόνος) - για την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μετά την έγκριση της νέας νομοθεσίας στην Ουγγαρία.

«Ένα παρόμοιο μήνυμα που προέρχεται από την UEFA ή από τους παίκτες θα μπορούσε να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους», δήλωσε εκπρόσωπος στην DW.

«Στέλνει το μήνυμα ότι είναι εντάξει να είσαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Peter Szijjarto υπερασπίστηκε τον νέο νόμο τη Δευτέρα και είπε ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική νομοθεσία.

«Έχουμε εγκρίνει αυτόν τον νόμο για να προστατεύσουμε τα παιδιά της Ουγγαρίας και η Δυτική Ευρώπη πολεμά τώρα εναντίον του. Το βρίσκω επιβλαβές και επικίνδυνο να συγχέουμε την πολιτική με τον αθλητισμό. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι αν κάποιος (θα έπρεπε να το ξέρει αυτό καλά) αυτοί σίγουρα είναι οι Γερμανοί» σημείωσε.

Ο Γερμανός διεθνής Leon Goretzka, εν τω μεταξύ, μίλησε υπέρ της φωταγώγησης του σταδίου, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «εξαιρετική».

«Σίγουρα θα έστελνε ένα μήνυμα σε τμήματα του πληθυσμού στην Ουγγαρία ότι έχουν υποστήριξη στο εξωτερικό» δήλωσε ο Kai Bölle, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του CSD.

Ο Bölle τόνισε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με την ομοφοβία.

«Μέχρι σήμερα, υπάρχουν μεν ανοιχτά γκέι επαγγελματίες αθλητές, αλλά αφού έχει τελειώσει η καριέρα τους» επεσήμανε.

«Κανείς δεν αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο και αυτό υποδηλώνει ότι (το ποδόσφαιρο) δεν είναι ασφαλές μέρος. Παρόλο που υπάρχει υποστήριξη, δεν ξέρετε αν αυτό συμβαίνει πραγματικά. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό οι παίκτες, οι παίκτες της εθνικής ομάδας και οι ενώσεις να πάρουν θέση» σημείωσε.

«Δυστυχώς, τα περισσότερα επαγγελματικά αθλήματα έχουν μεγάλο ρατσισμό, σεξισμό και ομοφοβία που πρέπει να αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ουγγρική οργάνωσης.

Τον Φεβρουάριο φέτος, περισσότεροι από 800 Γερμανοί και Γερμανίδες επαγγελματίες του ποδοσφαίρου δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν οποιουσδήποτε γκέι ποδοσφαιριστές στο πλαίσιο της εκστρατείας "Ihr könnt auf uns zählen" ("Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας") με επικεφαλής το ποδοσφαιρικό περιοδικό 11Freunde.

Ο αρχηγός της γερμανικής εθνικής ομάδας Manuel Neuer έπαιζε με περιβραχιόνιο που έφερε το ουράνιο τόξο κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Pride, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της UEFA.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περιβραχιόνιο είναι «σύμβολο της διαφορετικότητας και επομένως ήταν καλός λόγος» και ως εκ τούτου δεν παραβιάζει τους κανόνες της UEFA σχετικά με τα «πολιτικά σύμβολα», που απαγορεύονται και συνήθως οδηγεί σε πρόστιμο για την εθνική ένωση.

NEW: UEFA will not allow rainbow illumination at Munich stadium for Germany v Hungary tomorrow night “given political context of request.” Proposes new dates. #SSN #UEFA #EURO2020 pic.twitter.com/4mmUhGYA0F