Τζίμι Κίμελ: «Δημοκρατικά σκουπίδια» - Η οργισμένη, πρώτη αντίδραση Τραμπ για την επιστροφή του παρουσιαστή

Την οργή του δεν έκρυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, μετά την αναβολή της εκπομπής του για σχεδόν μια εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε έκπληκτος που το ABC «επέτρεψε» στον Τζίμι Κίμελ να επιστρέψει και απείλησε να κινηθεί νομικά κατά του τηλεοπτικού δικτύου. «Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα ακούγεται ακόμα πιο επικερδής η κατάσταση» έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Τζίμι Κίμελ: Τι έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ. Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, επειδή το κοινό του ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ και το ''ταλέντο'' του δεν ήταν ποτέ εκεί.

Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το Δίκτυο παίζοντας κατά 99% ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, θετικά για τους Δημοκρατικούς; Είναι άλλος ένας βραχίονας της Δημοκρατικής Επιτροπής και, απ' όσο γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην καμπάνια.

Νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε το ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η φορά ακούγεται ακόμα πιο επικερδής.

Μια πραγματική ομάδα χαμένων! Αφήστε τον Τζίμι Κίμελ να σαπίσει στα κακά ποσοστά τηλεθέασής του».

Τζίμι Κίμελ: Όσα είπε για τον Τραμπ στην πρώτη εκπομπή μετά την επιστροφή

O Τζίμι Κίμελ, κατά την επιστροφή του, ευχαρίστησε όλους τους παρουσιαστές που τον υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της διαμάχης των περασμένων ημερών. Τζίμι Φάλον, Ντέιβιντ Λέτερμαν, Στίβεν Κόλμπερτ, Τζον Στιούαρτ και Σεθ Μάγιερς επέκριναν την Πέμπτη, τη λογοκρισία, όπως κατήγγειλαν, που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής του συναδέλφου τους, Τζίμι Κίμελ.

Επίσης, μίλησε για τους ανθρώπους που δεν τους αρέσει η εκπομπή του αλλά υποστήριξαν το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, αναφέροντας ονομαστικά τους συντηρητικούς Μπεν Σαπίρο, Κάντας Όουενς, Τεντ Κρουζ και Ραντ Πολ, λέγοντας ότι «αξίζουν αναγνώριση» επειδή μίλησαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ και του δικαιώματός του στην ελευθερία του λόγου.

Παράλληλα, τόνισε πως καταλαβαίνει τους ανθρώπους που θεώρησαν ότι τα σχόλιά του ήταν άκαιρα ενώ επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τον διορισμένο πρόεδρό της, από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπρένταν Καρ, που ζήτησε την απομάκρυνσή του.

«Ο Μπρένταν Καρ είναι το πιο ντροπιαστικό αυτοκίνητο (λογοπαίγνιο με το όνομά του) που έχουν αγκαλιάσει οι Ρεπουμπλικάνοι», σχολίασε, δείχνοντας μια φωτογραφία ενός Tesla Cybertruck με το όνομα του Τραμπ χαραγμένο.

Αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο επειδή ζήτησε την απόλυση των συναδέλφων του, παρουσιαστών βραδινών εκπομπών, Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγιερς. «Ο ηγέτης μας τιμά τους ανθρώπους που χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ένα αστείο», λέει.

Πρόσθεσε ότι η ανοιχτή υποστήριξη του Τραμπ για να χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους είναι «αντιαμερικανική» και «επικίνδυνη» ενώ επαίνεσε τη συγχώρεση της Έρικα Κερκ προς τον δολοφόνο του συζύγου της, με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Ήταν μια ανιδιοτελής πράξη χάριτος που με άγγιξε βαθιά» σχολίασε, ζητώντας από την Αμερική να πάρει ως παράδειγμα τα σχόλια της Έρικα Κερκ.