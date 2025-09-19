ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δικαστής απέρριψε την αγωγή 15 δισ. δολαρίων του Τραμπ κατά των New York Times

Ο δικαστής έκρινε ότι το 85σέλιδο δικόγραφο ήταν γεμάτο επαναλήψεις και πολιτικές αιχμές, αντί για τη «σύντομη και σαφή αιτιολόγηση» που απαιτεί ο νόμος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δικαστής απέρριψε την αγωγή 15 δισ. δολαρίων του Τραμπ κατά των New York Times Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα έβαλε «στοπ» στην αγωγή δυσφήμισης ύψους 15 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των New York Times και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House.

Η απόφαση δεν αφορούσε το αν οι κατηγορίες του Τραμπ έχουν βάση, αλλά τον τρόπο με τον οποίο είχε συνταχθεί το δικόγραφο. Ο δικαστής έκρινε ότι το 85σέλιδο δικόγραφο ήταν γεμάτο επαναλήψεις και πολιτικές αιχμές, αντί για τη «σύντομη και σαφή αιτιολόγηση» που απαιτεί ο νόμος.

«Μια νομική καταγγελία δεν είναι προστατευμένη πλατφόρμα για να ξεσπάς εναντίον του αντιπάλου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν δεχθεί κανείς πως όλα όσα ισχυρίζεται ο πρόεδρος είναι αληθινά, ο τρόπος που παρουσιάστηκαν είναι «ανεπίτρεπτος».

Η αγωγή κατατέθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα. Στο στόχαστρο του Τραμπ βρέθηκαν οι New York Times, τους οποίους κατηγορούσε ότι λειτουργούν ως «φωνή των Δημοκρατικών», αλλά και η Penguin Random House, που εξέδωσε πέρυσι βιβλίο δημοσιογράφων της εφημερίδας.

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει την προσφυγή με ανάρτηση στο Truth Social, όπου κατηγόρησε τους Times ότι «επιτρέπεται να ψεύδονται και να με συκοφαντούν ελεύθερα εδώ και πολύ καιρό».

Από την πλευρά της, η εφημερίδα απάντησε ότι η αγωγή «δεν έχει καμία νομική βάση» και την περιέγραψε ως «προσπάθεια εκφοβισμού της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Παρότι η αγωγή απορρίφθηκε, ο δικαστής έδωσε στον Τραμπ προθεσμία 28 ημερών για να καταθέσει τροποποιημένο δικόγραφο που να πληροί τις διαδικαστικές προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος και οι δικηγόροι του δεν έχουν σχολιάσει την απόφαση.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αγωγή του Τραμπ εναντίον των New York Times για 15 δισ. δολάρια κρύβει κάτι σοβαρό

Διεθνή / Πώς ο Τραμπ, εμμονικά και ξεδιάντροπα, προσπαθεί να κατεδαφίσει τα κορυφαία media

Η αγωγή του Τραμπ εναντίον των «New York Times» για 15 δισ. δολάρια κρύβει μια άρρωστη εμμονή του με τα media. Θέλει να κατεδαφίσει ακόμη έναν ζωτικής σημασίας θεσμό και να αποδυναμώσει τη νομική προστασία των μέσων ενημέρωσης.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Διεθνή / Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας - «Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας
LIFO NEWSROOM
Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Διεθνή / Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις
LIFO NEWSROOM
Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Διεθνή / Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Οι εντάσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού FCAS φέρνουν τη Γερμανία να εξετάζει Σουηδία ή Βρετανία αντί της Γαλλίας, ενώ οι διαφωνίες για ηγεσία και κατανομή εργασίας απειλούν το μέλλον των μαχητικών έως το 2040
LIFO NEWSROOM
«Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Διεθνή / «Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Η Κάντας Όουενς βρέθηκε στο επίκεντρο ξανά για τη δίκη με την Μπριζίτ Μακρόν - Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη φωνή του αμερικανικού συντηρητισμού; Από το κίνημα Blexit μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας
LIFO NEWSROOM
 
 