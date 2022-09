Δολοφονήθηκε ο ράπερ Pat Stay- Eminem: Ένας από τους καλύτερους battlers όλων των εποχών

Θύμα φονικής επίθεσης με μαχαίρι έπεσε ο ράπερ Pat Stay, στα 36 του χρόνια.

Η επίθεση έγινε στο κέντρο του Χάλιφαξ, στον Καναδά, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η αστυνομία εντόπισε τον ράπερ με τραύματα από μαχαίρι και τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αρχές έχουν ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία και μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για την υπόθεση.

Αρκετοί σταρ «αποχαιρέτισαν» μέσω των social media τον Pat Stay. «Το χιπ χοπ έχασε έναν από τους καλύτερους battlers όλων των εποχών… Αναπαύσουν εν ειρήνη, οι βασιλιάδες δεν πεθαίνουν ποτέ», έγραψε ο Eminem.

hiphop lost one of the best battlers of all time … RIP @patstay .. KINGS NEVER DIE‼️