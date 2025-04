Δολοφονία Ρόμπερτ Κένεντι: «Η χειρότερή μου στιγμή» - Διένεξη μεταξύ των παιδιών του για τις 10.000 σελίδες που δημοσιεύτηκαν

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα περίπου 10.000 σελίδες αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968.

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία για τη δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι, του αδελφού του προέδρου Τζον Κένεντι, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1963, δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή με πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα για αυτό όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου.

Η διευθύντρια της υπηρεσίας συντονισμού των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ, που επιφορτίστηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία, δικαιολόγησε την πρωτοβουλία επικαλούμενη την ανάγκη να «χυθεί επιτέλους φως» στην υπόθεση της δολοφονίας του γερουσιαστή, άλλοτε υπουργού Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του αδελφού του, καθώς βρισκόταν σε καλή θέση για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, να γίνει υποψήφιος της παράταξης για την προεδρία.

Τα πιο πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία σχετικά με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Κένεντι δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο. Στις 10.000 σελίδες αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν προχθές, θα προστεθούν άλλες 50.000 που εντοπίστηκαν σε «αποθήκες του FBI και της CIA». Σημειώνεται πως τα αρχεία για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αναμένεται να δοθούν επίσης, στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από τη νεκροψία-νεκροτομή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, δεκαετίες μετά τη δολοφονία του στις 5 Ιουνίου 1968 στο Λος Άντζελες, πυροδότησε διένεξη ανάμεσα σε δυο από τα παιδιά του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μία από τις κόρες του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, η Κέρι, αναφέρθηκε χθες στον «αδιανόητο πόνο» που ένιωσε μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών της νεκροψίας-νεκροτομής που περιέχονταν στα αρχεία. Η μνήμη του πατέρα της «θα είναι ακόμη πιο δύσκολη» με «νέο και αδιανόητο τρόπο», εξήγησε μέσω X.

«Δεν θα τον βλέπουμε πλέον όπως ήταν στη μνήμη μας. Θα είμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις μακάβριες, ωμές φωτογραφίες του πετσοκομμένου σώματός του από την έκθεση της νεκροψίας-νεκροτομής», τόνισε, επισημαίνοντας πως «ήταν δύσκολο να είσαι ένα 8χρονο κορίτσι που έχασε τον πατέρα του από έναν άνδρα με όπλο. Ήταν δύσκολο να απορροφηθεί αυτή η βία. Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Ήταν δύσκολο να γνωρίζω ότι όποτε έβλεπα μια ταινία ή μια εκπομπή για τη δεκαετία του 1960, αναπόφευκτα θα ξαναζούσα τη χειρότερη στιγμή της ζωής μου».

It was hard to be an 8-year-old girl who lost her father to a man with a gun. It was hard to absorb that violence. It was hard to imagine what his final moments were like. It was hard knowing that anytime I watched a movie or show about the 1960s, I’d inevitably relive the worst… pic.twitter.com/75JrcieCOX