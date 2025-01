Ο Τραμπ διέταξε τον αποχαρακτηρισμό όλων των αρχείων για τις δολοφονίες των Τζον Φ. Κένεντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, διάταγμα για τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων της αμερικανικής κυβέρνησης, που αφορούν τις δολοφονίες του 35ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι το 1963, του αδελφού του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968, καθώς και του ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, την ίδια χρονιά.

«Πολλοί άνθρωποι το περιμένουν εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος τη στιγμή που υπέγραφε το διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Όλα θα αποκαλυφθούν».

Στη συνέχεια έδωσε στον σύμβουλό του την οδηγία να παραδώσει τον μαρκαδόρο που χρησιμοποίησε για να βάλει την υπογραφή του στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γιο του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, τον οποίο έχει επιλέξει ως υπουργό Υγείας.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είχε μιλήσει στο παρελθόν για «συντριπτικές αποδείξεις περί ανάμιξης της CIA», της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, στη δολοφονία του θείου του, του Τζον Φ. Κένεντι. Έχει μιλήσει επίσης για «πολύ πειστικές» ενδείξεις για ανάμιξη της CIA και στη δολοφονία του πατέρα του.

Πάνω από 50 χρόνια μετά τις δολοφονίες των δύο αδελφών Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, «οι οικογένειές τους και ο αμερικανικός λαός αξίζουν τη διαφάνεια και την αλήθεια. Είναι προς το εθνικό συμφέρον να δημοσιοποιήσουμε οριστικά όλα τα αρχεία που συνδέονται με αυτές τις δολοφονίες χωρίς καθυστέρηση», σύμφωνα με το διάταγμα.

