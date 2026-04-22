Δισεκατομμυριούχος επενδυτής μηνύει την εταιρεία crypto των Τραμπ για φερόμενο εκβιασμό

Αγωγή κατά της εταιρείας κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ κατέθεσε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Justin Sun, κατηγορώντας την για παράνομη δέσμευση των ψηφιακών του περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρεία World Liberty Financial, που έχει συνιδρυθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον γιο του Έρικ Τραμπ, προχώρησε σε «πάγωμα» των tokens που κατέχει ο Sun, στερώντας του παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής σε αποφάσεις για τη λειτουργία και τη διαχείριση της πλατφόρμας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να πουλήσει τα tokens του, ενώ η εταιρεία φέρεται να τον απείλησε ακόμη και με την οριστική διαγραφή τους, μέσω της διαδικασίας που στον χώρο των κρυπτονομισμάτων αποκαλείται «burning».

Η World Liberty αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Sun επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από δικές του παρατυπίες.

Ο Sun, ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων TRON, είχε επενδύσει αρχικά περίπου 45 εκατ. δολάρια στην εταιρεία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η αξία των tokens που κατείχε είχε φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 1 δισ. δολάρια. Στην αγωγή του, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζει επίσης ότι οι αρχικές δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των tokens ήταν παραπλανητικές.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε στις ενέργειες αυτές για την προστασία της πλατφόρμας και των χρηστών της.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, αλλά και ανησυχιών επενδυτών για τη σταθερότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει εγκαταλείψει προηγούμενη έρευνα σε βάρος του Sun, εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν να ζητά διευκρινίσεις για τους λόγους της απόφασης.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η εταιρεία Trump Media & Technology, που διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αντικατέστησε τον διευθύνοντα σύμβουλό της μετά από σημαντική πτώση της μετοχής της το τελευταίο διάστημα.

Με πληροφορίες από BBC

