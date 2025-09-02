Η περιουσία του Τραμπ εκτοξεύεται μετά την κυκλοφορία του οικογενειακού crypto token

Η νέα κρυπτονομισματική πρωτοβουλία της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial, έθεσε τη Δευτέρα προς διαπραγμάτευση το δικό της ψηφιακό token, το $WLFI, προσθέτοντας περίπου 5 δισ. δολάρια σε θεωρητική αξία στην οικογενειακή περιουσία του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το token, το οποίο λανσαρίστηκε περίπου έναν χρόνο μετά τη δημιουργία της πλατφόρμας από την οικογένεια Τραμπ και τους συνεργάτες της, κατέγραψε πτώση κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Η τιμή του άνοιξε πάνω από τα 0,30 δολάρια, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας υποχώρησε στα 0,20 δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinMarketCap, περίπου 1 δισ. δολάρια σε WLFI άλλαξαν χέρια μέσα στην πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς του token διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 7 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς το στην 31η θέση των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, βάσει των δεδομένων της CoinGecko. Ήδη, μεγάλες πλατφόρμες συναλλαγών όπως οι Binance, OKX και Bybit προσφέρουν τα WLFI στους χρήστες τους.

Η World Liberty είχε συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια από πέρυσι, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, η οικογένεια Τραμπ έχει αποκομίσει περίπου 500 εκατ. δολάρια από το εγχείρημα. Η κατοχή περίπου του ενός τετάρτου των tokens εκτιμάται ότι πρόσθεσε επιπλέον 5 δισ. δολάρια στην οικογενειακή περιουσία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται στον ιστότοπο της εταιρείας ως «συνιδρυτής επί τιμή», κατέχει άγνωστο αριθμό WLFI, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του απαγορεύεται να πουλήσουν τα tokens που τους ανήκουν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας. Παράλληλα, η προεδρία του έχει αξιοποιηθεί για την προώθηση ενός πιο «φιλικού» ρυθμιστικού πλαισίου για τα crypto στις ΗΠΑ.

Η αρχική διάθεση των tokens δεν τα κατέστησε άμεσα εμπορεύσιμα, αλλά έδωσε στους κατόχους δικαιώματα ψήφου σε ζητήματα της πλατφόρμας, όπως αλλαγές στον κώδικα λειτουργίας της. Οι πρώτοι επενδυτές παραδέχονται ότι το βασικό κίνητρο για την αγορά ήταν η σύνδεσή τους με το όνομα Τραμπ και η προσδοκία ανόδου της αξίας τους λόγω της υποστήριξής του.

Η απόφαση να καταστούν διαπραγματεύσιμα τα tokens επιτρέπει στους επενδυτές να καθορίσουν την τιμή τους, αυξάνοντας τη δυναμική για κερδοσκοπία και δίνοντας έσοδα από προμήθειες στις πλατφόρμες που τα φιλοξενούν.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική. Δημοκρατικοί βουλευτές και ειδικοί σε ζητήματα δεοντολογίας καταγγέλλουν ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των crypto, την ώρα που ο ίδιος ο πρόεδρος επηρεάζει άμεσα το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά νομίσματα, δημιουργούν σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, τονίζει ότι η περιουσία του Τραμπ βρίσκεται σε trust που διαχειρίζονται τα παιδιά του και ότι «δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων».

