Ανταλλακτήριο crypto στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος bitcoin αξίας 40 δισ. δολαρίων

Ένα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από σοβαρό τεχνικό λάθος, όταν αντί για μικρό χρηματικό «μπόνους» έστειλε σε πελάτες bitcoin αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων (36,8 δισ. ευρώ), κάνοντάς τους για λίγη ώρα πολυεκατομμυριούχους.

Η Bithumb είχε προγραμματίσει να πιστώσει στους χρήστες ανταμοιβή 2.000 γουόν, δηλαδή περίπου 1,26 ευρώ στον καθέναν. Αντ’ αυτού, την Παρασκευή πιστώθηκαν κατά λάθος 2.000 bitcoin σε κάθε δικαιούχο. Με βάση την αποτίμηση που προκύπτει από το συνολικό ποσό της λανθασμένης πίστωσης, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 118,7 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι εντόπισε γρήγορα το πρόβλημα. Όπως είπε, μέσα σε 35 λεπτά περιόρισε συναλλαγές και αναλήψεις για 695 λογαριασμούς που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ανακτήθηκε το 99,7% των 620.000 bitcoin που στάλθηκαν κατά λάθος. Η Bithumb υποστήριξε ότι το συμβάν δεν συνδέεται με εξωτερική επίθεση ή παραβίαση ασφαλείας και ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια του συστήματος ή τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Το Σάββατο, η χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή της χώρας ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το περιστατικό. Η Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ανέφερε ότι, αν προκύψουν ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας, θα ακολουθήσουν επίσημες έρευνες.

Η Bithumb δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές. Ο διευθύνων σύμβουλος Λι Τζε Γουόν ανέφερε ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει το συμβάν ως μάθημα και ότι θα δώσει προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη των πελατών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε μέτρα αποκατάστασης, όπως αποζημίωση 20.000 γουόν, περίπου 12,57 ευρώ, για όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα την ώρα του περιστατικού, καθώς και απαλλαγή από προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, είπε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους και θα εισαγάγει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών.

Το περιστατικό αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για αυστηρότερη εποπτεία και κανόνες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα λάθη και σε παραδοσιακές τράπεζες. Τον Απρίλιο του 2024, η Citigroup είχε πιστώσει κατά λάθος 81 τρισ. δολάρια αντί για 280 δολάρια σε λογαριασμό πελάτη, πριν προχωρήσει σε αντιστροφή της συναλλαγής μέσα σε λίγες ώρες.

Με πληροφορίες από BBC