Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατ. δολάρια σε ομάδες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επωφεληθεί από πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης, δημιουργώντας ερωτήματα για πιθανά συμφέροντα και συγκρούσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
φωτ.: EPA
Πολλοί επωφελήθηκαν νομικά ή πολιτικά κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλοι λάμβαναν χάρη ή επωφελήθηκαν από αλλαγές πολιτικής. Αυτό που τους ενώνει είναι οι δωρεές που έκαναν σε ομάδες που τον υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, τουλάχιστον 30 άτομα ή εταιρείες που έχουν δώσει συνολικά πάνω από 116 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις και Super PACs του Τραμπ έχουν λάβει πλεονεκτήματα ή ειδική μεταχείριση από την κυβέρνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ευνοϊκές αποφάσεις εκδόθηκαν μόλις λίγες ημέρες μετά τις δωρεές.

Οι δωρητές κυμαίνονται από δισεκατομμυριούχους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας, μέχρι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, καπνοβιομηχανίες και ακόμη και κατασκευαστές επιθεμάτων από ανθρώπινο ιστό. Οι δωρεές έγιναν πριν και μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη κουλτούρας “quid pro quo”, δηλαδή αμοιβαιότητας οφελών.

Δεν υπάρχει απόδειξη για δωροδοκία ή παράνομη συμπεριφορά, αλλά ο μεγάλος αριθμός ευνοϊκών αποφάσεων για δωρητές εγείρει ανησυχίες. Οι δωρεές σε πολιτικούς είναι συνηθισμένες και από άλλες κυβερνήσεις, αλλά η προεδρία Τραμπ ξεχώρισε για τη σαφή, ανοιχτή και εμφανή σύνδεση δωρεών και πολιτικών αποφάσεων.

Ντόναλντ Τραμπ: Η επιρροή των δωρεών και τα οφέλη για τους δωρητές

Η ανάλυση δείχνει ότι πολλοί δωρητές είδαν τα συμφέροντά τους να προωθούνται γρήγορα. Η κρυπτοβιομηχανία, για παράδειγμα, είχε υψηλές προσδοκίες από τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Μετά τις δωρεές τους, κορυφαίες εταιρείες κρυπτονομισμάτων είδαν σημαντικές υποθέσεις τους να κλείνουν ή να αναστέλλονται από την SEC.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δίδυμοι Tyler και Cameron Winklevoss, οι οποίοι δώρισαν πάνω από 3 εκατ. δολάρια σε PACs που υποστηρίζουν τον Τραμπ, περιλαμβανομένου ενός εκατομμυρίου στη Maga Inc τον Ιανουάριο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η SEC έκλεισε μια μακροχρόνια έρευνα σχετικά με την ανταλλακτική τους πλατφόρμα Gemini.

Παρόμοιες περιπτώσεις αφορούν την Coinbase, την Crypto.com και άλλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, όπου έρευνες και νομικές διαδικασίες αναβλήθηκαν ή σταμάτησαν μετά από σημαντικές δωρεές σε οργανώσεις του Τραμπ.

Ορισμένες δωρεές σχετίζονται ακόμη και με χορηγίες πολιτικών αποφάσεων ή εκτελεστικές εντολές. Η περίπτωση της TikTok, για παράδειγμα, δείχνει πώς μεγάλες δωρεές επηρεάζουν αποφάσεις για αναβολή απαγορεύσεων και εξεύρεση αμερικανικού επενδυτή, ωφελώντας εταιρείες όπως η Susquehanna και η General Atlantic, συνδεδεμένες με τον Τραμπ.

Πέρα από τις κρυπτοβιομηχανίες, και εταιρείες όπως η RAI Services, η Altria και η UnitedHealthcare είδαν πολιτικές να αναθεωρούνται προς όφελός τους μετά από δωρεές σε Maga Inc, με ακυρώσεις απαγορεύσεων, αυξήσεις σε επιδοτήσεις και αναβολές περιοριστικών μέτρων.

Το φαινόμενο εκτείνεται και σε προσωπικές χάρες ή συγχωρήσεις, όπου δωρητές και υποστηρικτές του Τραμπ είδαν καταδίκες να αναστέλλονται ή να μετατρέπονται σε ελαφρύτερες ποινές, συχνά μέσα σε λίγες εβδομάδες από τις δωρεές τους. Παράλληλα, η προεδρία Τραμπ έχει παραχωρήσει πάνω από 1.600 χάρες στη δεύτερη θητεία του, πολλές από τις οποίες αφορούν υποστηρικτές με πολιτική ή οικονομική σύνδεση.

Η συνάφεια δωρεών και πολιτικών αποφάσεων εγείρει συζητήσεις για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία στη διακυβέρνηση, με πολιτικούς αναλυτές και ακτιβιστές να προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους «χρηματικών συμφερόντων» και συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από Financial Times

