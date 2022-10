Διεθνής Αμνηστία: «Θαρραλέα» η Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ

Για «θαρραλέα πράξη» κάνει λόγο η Διεθνής Αμνηστία αναφερόμενη στην Ελνάζ Ρεκάμπι από το Ιράν η οποία αποφάσισε να διαγωνιστεί στην αναρρίχηση στη Σεούλ χωρίς να φορά χιτζάμπ, όπως επιτάσσει το ισλαμικό καθεστώς της Τεχεράνης.

Φίλοι της 33χρονης ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την αθλήτρια από την Κυριακή, σύμφωνα με το BBC. Νεότερες πληροφορίες τόσο από το βρετανικό δίκτυο όσο και από την πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Κορέα αναφέρουν ότι η Ρεκάμπι αναχώρησε σήμερα από τη Σεούλ για την Τεχεράνη.

Σε μια ανάρτηση στο Twitter, η Διεθνής Αμνηστία παρουσιάζει ένα βίντεο για την υπόθεση της Ρεκάμπι στη λεζάντα του οποίου γράφει: «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία». Πρόκειται για ένα βασικό σύνθημα των αιματηρών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί όσο βρισκόταν υπό κράτηση από την «αστυνομία ηθών» επειδή δεν είχε φορέσει σωστά τη μαντήλα της.

«Η Ρεκάμπι αψήφισε τους κανόνες των αρχών που επιβάλλουν στις γυναίκες αθλήτριες να διαγωνίζονται με μαντήλα. Αυτό είναι θαρραλέο καθώς άλλες που έκαναν παρόμοιες πράξεις αντιμετώπισαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο Ιράν», ανέφερε η Οργάνωση μεταξύ άλλων.

Η απόφαση της αθλήτριας να διαγωνιστεί έχοντας απλά πιάσει τα μαλλιά της κότσο ερμηνεύθηκε ως κίνηση σε ένδειξη αλληλεγγύης με το κίνημα διαμαρτυρίας που έχει ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Μέσω Twitter η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Κορέα ανέφερε ότι η Ρεκάμπι «αναχώρησε από τη Σεούλ προς το Ιράν νωρίς το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας». Στην ίδια ανάρτηση, η πρεσβεία «αρνήθηκε κατηγορηματικά» όλες τις «ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση που αφορά την Ελνάζ Ρεκάμπι».

Ms. Elnaz REKABI, departed from Seoul to Iran, early morning of October 18, 2022, along with the other members of the Team.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in South Korea strongly denies all the fake, false news and disinformation regarding Ms. Elnaz REKABI. pic.twitter.com/053pFWs96m