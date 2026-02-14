ΔΙΕΘΝΗ
Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Ο Ζελένσκι ελπίζει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Πούτιν «σκλάβο του πολέμου»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ελπίδα του οι ειρηνευτικές συνομιλίες που θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη να είναι σοβαρές και ουσιαστικές.

Οι συνομιλίες θα γίνουν με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του ότι η Ουκρανία καλείται «πολύ συχνά» να κάνει παραχωρήσεις.

Τι ανέφερε ο Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

«Ειλικρινά ευελπιστούμε οι τριμερείς μας συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα να είναι σοβαρές, ουσιαστικές, να βοηθήσουν όλους μας, αλλά ειλικρινά κάποιες φορές υπάρχει η αίσθηση οι δύο πλευρές μιλάνε για τελείως διαφορετικά πράγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Οι Αμερικανοί επιστρέφουν συχνά στο ζήτημα των παραχωρήσεων και πολύ συχνά αυτές οι παραχωρήσεις συζητώνται μόνο ως προς την Ουκρανία, όχι τη Ρωσία», τόνισε.

Ο ίδιος είπε ότι αισθάνεται «ένα βαθμό» πίεσης μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είπε ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν παραχωρήσεις και από τη Ρωσία.

«Δώστε μας δύο μήνες εκεχειρίας και θα πάμε σε εκλογές. Δώστε μας εκεχειρία. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να το πράξει: να πιέσει τον τον Πούτιν, να κάνει εκεχειρία. Μετά η βουλή μας θα τροποποιήσει τον νόμο και θα πάμε σε εκλογές», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να πείσει τον εαυτό του να εγκαταλείψει την ίδια την ιδέα του πολέμου. Μπορεί να νομίζει ότι είναι τσάρος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκλάβος του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Σε αυτόν τον πόλεμο, τα όπλα εξελίσσονται ταχύτερα από τις αποφάσεις που θα έπρεπε να τα σταματήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ομιλία του.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

