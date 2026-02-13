ΔΙΕΘΝΗ
Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο νέος γυρός διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα για την διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Γενεύη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (...) θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη, επίσης υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Της ρωσικής αποστολής θα ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πολλούς γύρους συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία.

Ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται για συνομιλίες στην Ελβετία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προτείνει να οργανωθεί ο επόμενος γύρος συνομιλιών στο Μαϊάμι, έπειτα από δύο συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το Κίεβο είχε «αμέσως» αποδεχθεί την προοπτική διεξαγωγής των συνομιλιών στην Φλόριντα. «Για μας δεν είναι σημαντικό αν η συνάντηση θα γίνει στο Μαϊάμι ή το Αμπού Ντάμπι. Το κυριότερο είναι να φέρει αποτελέσματα», είπε.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δύο γύρους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί φονικοί και καταστροφικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί κυρίως κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τερματισμό του πολέμου - του φονικότερου στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο».

Αλλά οι διαπραγματεύσεις εμφανίζονται δύσκολες, κυρίως ως προς το εδαφικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

