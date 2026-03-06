Μέτσοβο: Συγκινητική διάσωση σκύλου - Είχε αποκλειστεί 9 ημέρες σε υψόμετρο 2.100 μέτρων

Σκύλος είχε εγκλωβιστεί για 9 ημέρες σε υψόμετρο 2.100 μέτρων, στο Μέτσοβο.

Μία ομάδα Ελλήνων ορειβατών ήταν αυτή που τον εντόπισε και τον βοήθησε να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του.

Η συγκινητική διάσωση του σκύλου

Η περιπέτεια του σκύλου, που ακούει στο όνομα «Ασπρούλης» ξεκίνησε όταν θέλησε να ακολουθήσει μία ομάδα Γάλλων ορειβατών, φτάνοντας μαζί τους μέχρι τα 2.100 μέτρα.

Εκείνοι συνέχισαν την πορεία τους, όμως ο σκύλος προσπάθησε να γυρίσει στο αφεντικό του, με αποτέλεσμα να χαθεί στο βουνό.

«Για 9 ημέρες ήταν στο ίδιο σημείο, δεν έφευγε από εκεί. Μέσα στα χιόνια. Εκεί πάνω έχει 5-6 μέτρα χιόνια. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, είναι πολύ απότομο. Φοβόμαστε και για χιονοστιβάδες», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του σκύλου, μιλώντας στον Alpha.

Όμως, οι μέρες περνούσαν και ο Ασπρούλης παρέμενε στο κρύο χωρίς φαγητό, ώσπου μία ομάδα Ελλήνων ορειβατών τον εντόπισε και κατάφερε να τον απεγκλωβίσει.

«Μόλις τον έφεραν οι ορειβάτες πήγαινε και τους κοιτούσε έναν-έναν για να τους ευχαριστήσει», είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του Ασπρούλη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Σκύλος μπήκε στην πίστα και έτρεξε ως τον τερματισμό σε αγώνα σκι αντοχής