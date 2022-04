Διάσημος Κινέζος πιανίστας έπαιξε σε υψόμετρο 3.454 μέτρων, στην Ελβετία

Έχει δώσει κονσέρτα σε όλο τον κόσμο, αυτή τη φορά όμως ο διάσημος Κινέζος πιανίστας Lang Lang έπαιξε σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον: σε υψόμετρο 3.454 μέτρων.

Το πιάνο τοποθετήθηκε σε ένα κατάλευκο τοπίο, στις Βερνικές Άλπεις, στην Ελβετία, κοντά στο Jungfraujoch, τον σιδηροδρομικό σταθμό που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ευρώπη.

Performing Jasmine Flower surrounded by the Eiger, Moench and Jungfrau and the Aletsch glacier on the Jungfraujoch, Switzerland ❄️ #jungfraujochtopofeurope #jungfrau pic.twitter.com/4389v6WN66