Διακοπή των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας - Ρωσίας: Υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού, λέει το Κίεβο

Διακόπηκαν για σήμερα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, ενώ ο πόλεμος μαίνεται για 20η ημέρα με εκπροσώπους του Κιέβου να διαβλέπουν περιθώριο συμβιβασμού.

Σύμφωνα με το σύμβουλο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Μικάιλο Ποντολιάκ, που ηγείται της αντιπροσωπείας του Κιέβου στις συνομιλίες τη Μόσχα, ανέφερε πως για σήμερα οι διαπραγματεύσεις σταματούν και πως θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά επιμένει ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.

«Θα συνεχίσουμε αύριο. Μια πολύ δύσκολη και ρευστή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού. Στο διάλειμμα θα συνεχιστεί η εργασία σε υποομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μικάιλο Ποντολιάκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

