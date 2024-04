Διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος ο Χάρι Τζάουσι- Παροτρύνει τον κόσμο να φορά αντηλιακό

Ο influencer, Χάρι Τζάουσι, προέτρεψε τον κόσμο που τον ακολουθεί να «φοράει αντηλιακό» μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του δέρματος.

Ο 26χρονος, Χάρι Τζάουσι, ο οποίος στο παρελθόν εμφανίστηκε στο Dancing With The Stars του ABC και στο Too Hot To Handle του Netflix, δήλωσε ότι είχε κάτι στον ώμο του για ένα ή δύο χρόνια, αλλά «δεν είχε ιδέα».

«Θέλω απλώς να σώσω και να προστατεύσω έστω κι έναν από εσάς εκεί έξω», είπε στους πέντε εκατομμύρια ακολούθους του στο TikTok. Ο αυστραλιανής καταγωγής influencer πρόσθεσε ότι «θα πάνε όλα καλά».

Στην ανάρτησή του ανέφερε πως «δεν υπάρχει πραγματικά εύκολος τρόπος να το πω αυτό, αλλά την περασμένη εβδομάδα πήγα σε δερματολόγο για να ελέγξει το δέρμα μου και βρήκαν πάνω μου καρκίνο του δέρματος». Δήλωσε ότι δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του για να παροτρύνει τους οπαδούς του να φορούν αντηλιακό με το καλοκαίρι που πλησιάζει.

«Πηγαίνετε να ελέγξετε το δέρμα σας, να φοράτε το αντηλιακό σας και να είστε λίγο πιο υπεύθυνοι, γιατί αυτό πρέπει να κάνω τώρα, και είναι πολύ τρομακτικό» συμπλήρωσε. Ο Τζάουσι με έδρα τις ΗΠΑ δεν είπε τι είδους καρκίνο του δέρματος έχει ή τι θεραπεία θα λάβει.

Έγινε γνωστός από το «Too Hot To Handle» το 2020, πριν εμφανιστεί στο αμερικανικό σόου «Dancing With The Stars» το 2023. Πλέον, έχει αποκτήσει ένα κοινό εννέα εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram και το TikTok.

