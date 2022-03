«Δεν μπορώ να το εξηγήσω»: Ο άνθρωπος πίσω από το δίλημμα «πόρτες- ρόδες» που προκάλεσε παγκόσμια φρενίτιδα

Ο Νεοζηλανδός που άθελά του πυροδότησε μια τεράστια παγκόσμια διαμάχη σχετικά με το αν υπάρχουν περισσότερες πόρτες ή ρόδες στον κόσμο κατέληξε στο δικό του συμπέρασμα - «Ξεκάθαρα ρόδες».

Ο Ράιαν Νίξον από το Όκλαντ, 37 ετών, βρισκόταν σπίτι του και παρακολουθούσε αθλητικά πριν από δύο Σαββατόβραδα, όταν ένας φίλος του έκανε την ερώτηση σε μια ομαδική συνομιλία. Επειδή δεν υπήρχε ομοφωνία, αποφάσισε να δημιουργήσει μια δημοσκόπηση για τους λιγότερους από 1.500 followers του στο Twitter.

«Με τους φίλους μου κάνουμε την ΠΙΟ ΗΛΙΘΙΑ συζήτηση…», έγραψε. «Πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότερες πόρτες ή ρόδες στον κόσμο;»

Σε μια συνηθισμένη μέρα, ο Νίξον, ο οποίος είναι μάνατζερ διαιτητών ράγκμπι, νιώθει «πολύ ενθουσιασμένος» αν καταφέρει να συγκεντρώσει 100 ψήφους σε μια ψηφοφορία στο Twitter.

Αφού δημοσίευσε τον γρίφο, είδε μερικές ψήφους και πήγε για ύπνο. Το πρωί της Κυριακής, μετά από έναν γύρο γκολφ, παρατήρησε ότι η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει περίπου 14.000 ψήφους και στη συνέχεια, όταν ο Νεοζηλανδός κωμικός Τζεμέιν Κλεμέντ την έκανε retweet στους μισό εκατομμύριο followers του, η δημοσκόπηση «απλώς εκτοξεύτηκε». Μέχρι τη Δευτέρα, είχε αναγκαστεί να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις του καθώς «ξέφυγε εκτός ελέγχου».

My mates and I are having the STUPIDEST debate...



And I am here for it.



Do you think there are more doors or wheels in the world? — Ryan Nixon (@NewYorkNixon) March 5, 2022

Στο τέλος της ψηφοφορίας, είχε συγκεντρώσει 223.347 ψήφους, περίπου 2.500 σχόλια και περισσότερα από 9.000 retweets, με το 53,6% να συμπεραίνει ότι υπάρχουν περισσότερες ρόδες στον κόσμο.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί, με τη δημοσκόπηση να δημιουργεί αμέτρητα βίντεο στο TikTok, αναρτήσεις στα social media και συνεχή σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης, καθώς ο κόσμος αναζητούσε απάντηση καταλήγοντας τελικά σε αδιέξοδο αφού το ερώτημα είναι ουσιαστικά αναπάντητο, ή τουλάχιστον θα απαιτούσε σημαντικές πηγές και χρόνο για οποιοδήποτε αξιόπιστο συμπέρασμα.

So is this +1 for team doors or team wheels?? pic.twitter.com/OAwkwTDb8i — Aristhotle (@wherearisthotle) March 9, 2022

Ο Νίξον λέει ότι η ερώτηση κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο για λίγο καιρό, αλλά «για κάποιο λόγο – timing και τύχη με μερικά από τα retweets – εκτοξεύτηκε από ένα σημείο κι έπειτα».

«Το να συγκεντρώσεις 1/4 εκατομμύρια ψήφων είναι απλώς γελοίο, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Ωστόσο έχει κάποιες θεωρίες σχετικά με το γιατί η ερώτηση προκάλεσε μια τέτοια φρενίτιδα. «Αν κάνεις μια συζήτηση με τους φίλους σου, είναι πολύ εύκολο να κοιτάξεις στο Google και να την κερδίσεις ή να την χάσεις, αλλά για αυτό δεν υπάρχει απάντηση – θα χρειαζόταν μια αιωνιότητα για να βρεθεί λύση».

«Η ομορφιά του είναι ότι ο κόσμος μπορεί να διαλέξει μια πλευρά και να επιχειρηματολογεί υπέρ ή κατά… και μερικοί το κάνουν αυτό αρκετά επιθετικά».

So this caught my eye on Tik Tok. 👀



Are there more doors🚪or wheels 🎡? pic.twitter.com/rpVwTRiXMk — Donovan Reynolds (@donovanreyno1ds) March 11, 2022

Όπως εξηγεί, βρήκε ενδιαφέρον το γεγονός πως ο κόσμος ψήφιζε σταθερά το ένα ή το άλλο. Ο ίδιος είχε επιλέξει αρχικά της απάντηση της «πόρτας», αλλά κατόπιν σκέψης κι αφού διάβασε πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά, κατέληξε στο «ρόδες».

«Οι άνθρωποι έδειχναν καρέκλες γραφείου και καροτσάκια και ροδάκια στα συρτάρια και σε συρόμενες πόρτες και σε παιχνίδια. Στηρίζω ξεκάθαρα το "ρόδες" πλέον».

Who is voting doors??? There’s wheels on everything. I have wheels on my garment rack, makeup storage holder, rubbish bin. It’s definitely wheels. — Lily Franklin (@lilyffranklin13) March 5, 2022

Ο Νίξον λέει ότι η ξαφνική φήμη του είναι σουρεαλιστική και διασκεδαστική, αλλά ότι θα «εξαφανιστεί σύντομα» οπότε θα επιστρέψει στην κανονική του ζωή. Μέχρι τότε, νιώθει χαρούμενος που δημιούργησε ένα μικρό, ανόητο διάλειμμα για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Με ό,τι άλλο συνέβαινε με τον Covid, τη Ρωσία και την Ουκρανία, και τις τιμές της βενζίνης, ήταν ωραίο να δίνεις στο κόσμο μια μικρή νότα διασκέδασης».

Με πληροφορίες από Guardian