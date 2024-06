Δανία: Στον αυχένα τραυματίστηκε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν 

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν υπέστη ένα ελαφρύ αυχενικό διάστρεμμα, κατά την επίθεση που δέχθηκε από έναν άνδρα στο κέντρο της Κοπεγχάγης χθες, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο της.

«Πέραν αυτού, η πρωθυπουργός είναι σώα και αβλαβής, όμως έχει σοκαριστεί από το περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι η Φρεντέρικσεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για έναν ιατρικό έλεγχο, μετά το περιστατικό αργά χθες το βράδυ. Όλες οι επίσημες υποχρεώσεις της πρωθυπουργού ακυρώθηκαν για σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο της.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε πως ένας 39χρονος άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον ενός δικαστή για την προκαταρκτική ανάκριση σε σχέση με την επίθεση σε βάρος της πρωθυπουργού. Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Κοπεγχάγης για ανάκριση σήμερα, περίπου στις 14.00 ώρα Ελλάδας, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ούτε η αστυνομία ούτε το γραφείο της πρωθυπουργού έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση σχετικά με το κίνητρο του δράστη ή εάν αυτός οπλοφορούσε. Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στη δανέζικη εφημερίδα ΒΤ ότι είδαν τη Μέτε Φρεντέρικσεν να φθάνει στην πλατεία, ενώ κάθονταν κοντά σε ένα συντριβάνι λίγο πριν τις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας).

«Ένας άνδρας ήλθε από την αντίθετη κατεύθυνση και την έσπρωξε δυνατά στον ώμο, γεγονός που την έκανε να χάσει την ισορροπία της», χωρίς, όμως, να πέσει, σύμφωνα με τους μάρτυρες.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας 39χρονος άνδρας θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για προκαταρκτική ανάκριση αναφορικά με την επίθεση κατά της πρωθυπουργού της χώρας Μέτε Φρεντέρικσεν αργά χθες στο κέντρο της Κοπεγχάγης.

Η Φρεντέρικσεν, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Δανίας και πρωθυπουργός από το 2019, ήταν σοκαρισμένη μετά την επίθεση που δέχθηκε χθες από άνδρα ο οποίος τη χτύπησε στην πλατεία Κούλτορβερ στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του γραφείου της.

Η πρωθυπουργός ήταν σε θέση να απομακρυνθεί πεζή και δεν έφερε εμφανή σημάδια τραυματισμού μετά την επίθεση, δήλωσε στο Reuters ο Σέρεν Κιεργκάαρντ, που εργάζεται ως μπαρίστα στο κέντρο της Κοπεγχάγης, αφού είδε την Φρεντέρικσεν να απομακρύνεται από τη συνοδεία της.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή για ανάκριση γύρω στη 1 μμ (τοπική ώρα, 14.00 ώρα Ελλάδας) αλλά αρνήθηκε να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Η αστυνομία και το γραφείο της πρωθυπουργού δεν έκαναν κάποια δήλωση για τα κίνητρα του δράστη ούτε ανέφεραν εάν κρατούσε κάποιο όπλο.

Η επίθεση συνέβη δύο ημέρες πριν οι Δανοί προσέλθουν στις κάλπες για τις ευρωεκλογές.

Αρκετοί ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν το περιστατικό, που συνέβη μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο σε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του.

«Η επίθεση κατά της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν είναι μια απαράδεκτη πράξη βίας που αποτελεί επίθεση στην καρδιά των δημοκρατικών αξίων», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Σοκαρίστηκα τόσο όταν άκουσα ότι δεχθήκατε επίθεση σήμερα το βράδυ. Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια πράξη που είναι ενάντια σε όλα όσα πιστεύουμε και για τα οποία αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Σας εύχομαι δύναμη και κουράγιο –γνωρίζω ότι διαθέτετε πολύ και από τα δύο».

Dear @Statsmin Mette, I was so shocked at the news of you being assaulted tonight.



I condemn this despicable act which goes against everything we believe and fight for in Europe.



I wish you strength and courage - I know you have plenty of both.