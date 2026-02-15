Η πρωθυπουργός της Δανίας πιστεύει ότι ο Τραμπ ακόμα θέλει την Γροιλανδία - «Η επιθυμία του παραμένει ίδια»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να θέλει να αποκτήσει την Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα ανακάλεσε τις απειλές του να την καταλάβει με τη βία.

Όταν ρωτήθηκε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να θέλει να αποκτήσει το νησί της Αρκτικής, η Φρέντερικσεν απάντησε: «Δυστυχώς, νομίζω ότι η επιθυμία του παραμένει η ίδια».

Οι επιδιώξεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Ο Τραμπ κάνει πίσω στο ζήτημα της Γροιλανδίας

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του να καταλάβει το νησί, ένα αυτόνομο έδαφος της σύμμαχης Δανίας, μετά από τη σύναψη μιας συμφωνίας που ο ίδιος χαρακτήρισε «πλαίσιο» με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γροιλανδία: Η Σουηδία θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη και στρατιώτες στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ

Ωστόσο, οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο και πλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα πως η Ουάσιγκτον πρέπει να πάρει τον «έλεγχο» της Γροιλανδίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Η Φρέντερικσεν και ο ομόλογός της από τη Γροιλανδία, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσαν ότι η πίεση που ασκείται στον πληθυσμό του νησιού είναι «απαράδεκτη». Ωστόσο, ο Νίλσεν ανέφερε ότι έχουν ληφθεί «ορισμένα μέτρα» προς «στη σωστή κατεύθυνση».

Ομάδα εργασίας για την σύναψη συμφωνίας

Για να συζητηθούν οι αμερικανικές βλέψεις για την αυτόνομη περιοχή σχηματίστηκε ομάδα εργασίας της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τις επαφές αυτές.

«Έχουμε τώρα ομάδα εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να βρούμε λύση (...) Όμως σίγουρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν», τόνισε η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έναντι του οποίου η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να πουλήσει τη Γροιλανδία στην Ουάσιγκτον, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας απάντησε «φυσικά όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας; Ή των ΗΠΑ;»

«Πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά κυρίαρχα κράτη. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Και ο γροιλανδικός λαός το έχει πει ξεκάθαρα: οι πολίτες δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί», θύμισε η κ. Φρέντερικσεν.

Με πληροφορίες από Guardian και AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γροιλανδία: Καναδάς και Γαλλία ανοίγουν προξενεία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία