Δανία: Εκκενώθηκε αεροδρόμιο λόγω απειλής για βόμβα - Ένας άνδρας συνελήφθη

Συνελήφθη ένας άνδρας, σήμερα Σάββατο, ο οποίος σχετίζεται με απειλή για βόμβα στο Αεροδρόμιο Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο της Δανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το αεροδρόμιο που βρίσκεται στην κεντροδυτική Δανία, εκκενώθηκε και εξακολουθεί να είναι κλειστό μετά την απειλή.

«Η εκκένωση προχώρησε ήρεμα και όπως αναμενόταν, με τους ταξιδιώτες να ακολουθούν τις οδηγίες μας», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο αστυνομικός επιθεωρητής Μίκαελ Βάις.

Οι έρευνες για το συμβάν συνεχίζονται, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως δεν είναι σαφές πότε θα ξανανοίξει το αεροδρόμιο.

A full evacuation is underway at Denmark's 🇩🇰 Billund Airport on Saturday after a bomb threat



Both travelers and staff have been asked to leave the terminal building



One man was arrestedhttps://t.co/Ea69R5FmFN https://t.co/5a6gNZX6MW pic.twitter.com/Yf1Na8N09h