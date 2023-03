Credit Suisse: Πτώση έως και 30% στη μετοχή της - Αίτημα για στήριξη στην κεντρική τράπεζα της Ελβετίας

Αντιμέτωπη με κατάρρευση στην αξία των μετοχών της βρέθηκε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες, η Credit Suisse προκαλώντας σοβαρές οικονομικές αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το sell off προκάλεσε «βουτιά» στην αξία της ελβετικής τράπεζας που είδε τις προηγούμενες ώρες απώλειες που έφτασαν ακόμα και το 30% στη μετοχή της.

Εν μέσω του μαζικού ξεπουλήματος, η Credit Suisse απηύθυνε έκκληση στην κεντρική τράπεζα της Ελβετίας για μια δημόσια επίδειξη υποστήριξης. Το αίτημα για μια καθησυχαστική δήλωση από την κεντρική τράπεζα ήρθε σε μια στιγμή που οι συναλλαγές είχαν διακοπεί για τη μετοχή της λόγω του τεράστιου sell off.

Η Credit Suisse ζήτησε επίσης μια παρόμοια δήλωση στήριξης από τη Finma, την ελβετική ρυθμιστική αρχή. Προς το παρόν κανένας από τους δύο ελβετικούς θεσμούς δεν έχει παρέμβει δημοσίως, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times.

Η απότομη πτώση των τιμών των μετοχών ήρθε στον απόηχο της πτώχευσης Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ και αφού ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αγόρασε μερίδιο 10% στη Credit Suisse πέρυσι, απέκλεισε το ενδεχόμενο να παράσχει περαιτέρω οικονομική βοήθεια στην ελβετική τράπεζα.

Οι μετοχές της έκλεισαν με πτώση 24% την Τετάρτη, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία υποχώρησε κάτω από τα 7,6 δισ. δολάρια. Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει κατά 39% φέτος και κατά 85% τα τελευταία δύο χρόνια.

