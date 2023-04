Coolio: Aνακοινώθηκε η αιτία θανάτου του ράπερ

Από υπερβολική δόση φαιντανύλης πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 ο 59χρονος ράπερ Coolio.

Ο Coolio, ο οποίος ήταν παραγωγός του Gangstas Paradise και το πραγματικό του όνομα ήταν Artis Leon Ivey Jr είχε στον οργανισμό του και ίχνη από ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη, σύμφωνα με το TMZ.

Βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού ενός φιλικού του προσώπου στο Λος Άντζελες στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το χρόνιο άσθμα και ο εθισμός στο τσιγάρο είχαν επιβαρύνει την υγεία του, με αποτέλεσμα να καταλήξει από την υπερβολική δόση, επισήμανε ο εκπρόσωπό του, Jarel Posey.

Coolio's cause of death has been revealed, and it's one that continues to plague not only the entertainment industry, but the country as a whole ... fentanyl. https://t.co/vzW0ke1UlJ