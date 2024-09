CNN: Βίντεο από τις εκτελέσεις Ουκρανών στρατιωτών μετά την παράδοσή τους στους Ρώσους

Συνεχίζονται τα εγκλήματα πολέμου στο μέτωπο Ουκρανίας - Ρωσίας, όπως διακρίνεται και σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN.

Στο βίντεο διακρίνονται οι νέες εκτελέσεις αιχμαλώτων Ουκρανών στρατιωτών, μετά την παράδοσή τους στους Ρώσους, που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Ποκρόφσκ. Την ίδια ώρα, πηγές της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών παρέδωσαν στο CNN κατάλογο με 15 εκτελέσεις αιχμαλώτων το τελευταίο δεκάμηνο, από τον Νοέμβριο του 2023, οι περισσότερες από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν από βίντεο και ηχητικές υποκλοπές που παρείχαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την Πέμπτη, στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ότι η εισβολή στη νότια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ έχει αποτέλεσμα και ότι δεν υπήρχε ρωσική προώθηση σε έναν βασικό τομέα του ανατολικού μετώπου για έξι ημέρες.

Προσοχή - σκληρό βίντεο:

CNN has obtained exclusive video that shows an apparent execution by Russian troops of three surrendering Ukrainians, after their trench was overrun.



The incident is part of a pattern of apparent executions, seemingly increasing in pace this year.@npwcnn reports. pic.twitter.com/EsSC4IXcVV