Clarence Gilyard Jr: Πέθανε ο ηθοποιός των «Top Gun» και «Die Hard» στα 66 του

Ο Clarence Gilyard Jr., που εμφανίστηκε στις επιτυχίες της δεκαετίας του '80 «Top Gun» και «Die Hard», πέθανε μετά από μάχη με άγνωστη ασθένεια σε ηλικία 66 ετών.

Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας, όπου εργαζόταν ως καθηγητής κινηματογράφου και θεάτρου στο Κολέγιο Καλών Τεχνών του UNLV.

Γεννημένος το 1955 στη Μόζις Λέικ της Ουάσιγκτον, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο απέναντι στον Τομ Κρουζ στην ταινία «Top Gun» (1986), όπου υποδυόταν έναν πιλότο μαχητικού αεροσκάφους με το όνομα Marcus Sundown Williams.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε με τον Μπρους Γουίλις στο «Die Hard» (1988) ως Theo, ο εκκεντρικός χάκερ υπολογιστών, ο οποίος σπάει τους κωδικούς ασφαλείας του Nakatomi Plaza.

Άλλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις του περιλαμβάνουν ρόλους στα «The Karate Kid Part II», «CHiPS» και «Left Behind».

Παράλληλα με τη δουλειά του στη μεγάλη οθόνη, έπαιξε επίσης ρόλους σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, με πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στο «Matlock» και στο δράμα γουέστερν του CBS «Walker, Texas Ranger», όπου υποδύθηκε τον Jimmy Trivette, το δεξί χέρι του σκληρού λοχία Walker του Chuck Norris.

Το 2006, εγκατέλειψε το Χόλιγουντ για να ενταχθεί στο τμήμα θεάτρου του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, ως αναπληρωτής καθηγητής.

«Είμαι φτιαγμένος για να διδάσκω», δήλωσε για την αλλαγή καριέρας του, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Las Vegas Review-Journal, το 2017. «Δουλεύω καλύτερα ως καλλιτέχνης όταν βρίσκομαι σε μια παραγωγική αρένα. Το να βρίσκομαι με όλους αυτούς τους millennials - δεν καταλαβαίνω τι λένε, αλλά απομυζώ την ενέργειά τους», πρόσθεσε.

Παρόλο που είχε στο ενεργητικό του δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, το έργο του ως εκπαιδευτικός ήταν αυτό που σήμαινε τα περισσότερα για εκείνον, σύμφωνα με τους συναδέλφους του.

«Κάποιοι μπορεί να εκπλαγούν αν μάθουν ότι εκτιμούσε το διορισμό του ως καθηγητή πανεπιστημίου εξίσου, ίσως και περισσότερο, από την ένδοξη καριέρα του ως τηλεοπτικού σταρ», ανέφερε ο συνάδελφός του καθηγητής θεάτρου του UNLV, Νέιτ Μπάινουμ.

