Βρέθηκε νεκρή η 6χρονη που αγνοούνταν εδώ και δύο εβδομάδες στη Γάζα

Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα η 6χρονη Παλαιστίνια Χιντ Ρατζάμπ, η οποία αγνοούνταν εδώ και δύο εβδομάδες εν μέσω συγκρούσεων στην Γάζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Χαμάς και της οικογένειας του άτυχου παιδιού, εντοπίστηκε νωρίτερα το πρωί σε αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο βενζίνης στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα της Γάζας, μετά την υποχώρηση του ισραηλινού στρατού τα ξημερώματα. Τόσο η Χαμάς όσο και η οικογένεια της Χιντ Ρατζάμπ κατηγορούν ανοιχτά το Ισραήλ για το θάνατό της.

«Η Χιντ και όλοι αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν. Ανακαλύφθηκαν από μέλη της οικογένειάς μας που αναζητούσαν το αυτοκίνητο και το βρήκαν κοντά στο πρατήριο βενζίνης», ανέφερε στο AFP ο παππούς της Μπάχα Χαμάντα, προσθέτοντας πως το σημείο ήταν για μέρες μη προσβάσιμο εξαιτίας της παρουσίας τους ισραηλινού στρατού. «Η Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής μαζί με όλους αυτούς που ήταν μαζί της στο αυτοκίνητο», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η οικογένειά της είχε αποκαλύψει στο AFP, πως η 6χρονη μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας κινούνταν με το αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με άρματα μάχης, τα οποία κατά τα φαινόμενα άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Η Χιντ Ρατζάμπ αρχικά φερόταν να επέζησε, σύμφωνα με τηλεφώνημα που έγινε στην οικογένειά της, όμως μετά κανείς δεν είχε νέα της, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που πήγε να την αναζητήσει, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Hind Rajab.



She was alive in a car after five of her family had been murdered. She phoned for help and an ambulance was sent to the scene.



Her car was surrounded by Israeli tanks. She went missing.



Today her body has been found.



Murdered in cold blood. Aged 6. pic.twitter.com/KA5mHa07Gv