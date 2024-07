Βρετανία: Τα πρόσωπα της νέας κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ - Για πρώτη φορά γυναίκα ΥΠΟΙΚ

O ηγέτης των Εργατικών και νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνει τη σύνθεση της κυβέρνησής του μετά τη σαρωτική νίκη του κομματός του στις κάλπες της 4ης Ιουλίου.

H Ρέιτσελ Ριβς, πρώην οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, διορίζεται υπουργός Οικονομικών της χώρας, όντας η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτή τη θέση στην ιστορία της Βρετανίας.

«Ξέρω τι ευθύνη φέρνει (σ.σ. η θέση) και είμαι έτοιμη να φέρω την αλλαγή που χρειάζεται η οικονομία μας για να φέρει τους εργαζόμενους όλης της χώρας σε καλύτερη θέση», ανέφερε η Ρέιτσελ Ριβς σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter). «Σε κάθε νεαρό κορίτσι και γυναίκα που διαβάζει αυτό το κείμενο, η σημερινή μέρα να δείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στις φιλοδοξίες σας», πρόσθεσε η νέα υπουργός Οικονομικών.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.



Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.



Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa