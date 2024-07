«Πρώτα η χώρα, μετά το κόμμα»: Οι πρώτες δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργός της Βρετανίας

«Η χώρα μας ψήφισε αποφασιστικά υπέρ της αλλαγής και της επιστροφής της πολιτικής στη δημόσια υπηρεσία» δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, έχοντας ευχαριστήσει προηγουμένως τον προκάτοχό του Ρίσι Σούνακ και αναγνωρίζοντάς του το επίτευγμα του πρώτου Βρετανού Ασιάτη στον πρωθυπουργικό θώκο της χώρας.

Ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είναι και επίσημα πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά από την ακρόασή του από τον βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Λίγο μετά τις 14:30 αποχώρησε από το Μπάκιγχαμμε προορισμό την Ντάουνινγκ Στριτ, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από εκατοντάδες ψηφοφόρους των Εργατικών. Μιλώντας για την έλλειψη εμπιστοσύνης στη βρετανική πολιτική, είπε πως μπορεί να θεραπευτεί μόνο με πράξεις και όχι με λόγια, αλλά «μπορούμε να κάνουμε μια αρχή σήμερα με την απλή γνώση ότι η δημόσια υπηρεσία είναι προνόμιο και ότι η κυβέρνησή σας πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε άτομο σε αυτή τη χώρα με σεβασμό».

"Our country has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service."



Sir Keir Starmer gives his first address to the nation as Prime Minister. pic.twitter.com/56P5079FXG