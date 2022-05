Βρετανία: Σούπερ μάρκετ δεν επέτρεψε την είσοδο στην γάτα- βοηθό άνδρα με αυτισμό

Ο Ίαν Φεν και η Κλόι αποτελούν «ομάδα». Ο άνδρας έχει αυτισμό και έχει εκπαιδεύσει τη γάτα του προκειμένου να του παρέχει υποστήριξη, στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Όμως, δεν τους επέτρεψαν την είσοδο σε ένα βρετανικό σούπερ μάρκετ.

Ο Φεν πήγε με την τετράποδη βοηθό του σε υποκατάστημα των Sainsbury’s στο δυτικό Λονδίνο τον Μάρτιο. Όμως, φύλακες και άλλοι εργαζόμενοι του είπαν ότι θα έπρεπε να αφήσει έξω τη γάτα. Όταν διαμαρτυρήθηκε η Sainsbury’s του απάντησε ότι επιτρέπει μόνο σκύλους βοηθούς στα καταστήματά της. Έτσι, ο Φεν έκανε αγωγή στην αλυσίδα, την οποία κατηγορεί για διακρίσεις.

Η Κλόι, εξήγησε ο Φεν, αποτρέπει την αισθητηριακή υπερφόρτισή του και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως σκύλος οδηγός ή οποιονδήποτε άλλο βοηθό. Νοσοκομεία, καταστήματα και ξενοδοχεία του έχουν επιτρέψει να έχει μαζί του την Κλόι. Η μαύρη γάτα έχει λουρί όταν μπαίνουν σε καταστήματα και φορά ένα κίτρινο τζάκετ που γράφει «service cat». Συνήθως κάθεται στους ώμους του Φεν.

Waiting for @TLRailUK - I do this a lot. #AssistanceCat #DisabilityTwitter pic.twitter.com/9RbVUg8knu