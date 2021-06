Σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Βρετανό υπουργό Υγείας ταλανίζει την κυβέρνηση, μετά από φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν και που δείχνουν τον Ματ Χάνκοκ να έχει εξωσυζυγική σχέση με βοηθό του.

Ο ίδιος δεν θα τις σχολιάσει, ανέφεραν πηγές του περιβάλλοντός του.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν η σκανδαλοθηρική εφημερίδα Sun δημοσίευσε φωτογραφίες του υπουργού που αγκαλιάζει την Τζίνα Κολαντάντζελο, την οποία διόρισε πέρυσι στη θέση της μη εκτελεστικής διευθύντριας του υπουργείου Υγείας.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε ότι ο διορισμός της, ωστόσο έγινε «με τον συνήθη τρόπο» και ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι κανόνες. Ο υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σάπς έκανε δε, λόγο για προσωπικό θέμα.

«Οι υπουργοί, όπως και όλοι, έχουν δικαίωμα σε ιδιωτική ζωή. Ωστόσο, όταν εμπλέκονται χρήματα των φορολογουμένων ή προσφέρονται θέσεις εργασίας σε στενούς φίλους που έχουν προσωπική σχέση με έναν υπουργό, τότε αυτό πρέπει να εκλεχθεί» ανέφερε εκπρόσωπος των Εργατικών.

«Η κυβέρνηση πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφανής σχετικά με το εάν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή κανόνες που έχουν παραβιαστεί» πρόσθεσε.

Η κ. Κολαντάντζελο, η οποία είναι επίσης διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνιών στο κατάστημα λιανικής μόδας και οικιακών ειδών Oliver Bonas, διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο μη εκτελεστικών διευθυντών του Υπουργείου Υγείας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο ρόλος της συνοδεύεται από μισθό 15.000 λιρών και περιλαμβάνει 15 έως 20 ημέρες εργασίας ετησίως.

Σύμφωνα με την Sun, η εικόνα της να φιλάει και να αγκαλιάζει τον υπουργό Υγείας ραβήχτηκε τον περασμένο μήνα μέσα στο υπουργείο. Φίλος του υπουργού είπε στο BBC ότι δεν είχε κανένα σχόλιο για προσωπικά θέματα, προσθέτοντας: «Δεν έχουν παραβιαστεί κανόνες». «Νομίζω ότι υπάρχει εδώ και πολύ καιρό μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τι κάνουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους και του τι κάνουν στην προσωπική τους ζωή» πρόσθεσε. Η 43χρονη Κολαντάνγκελο είναι παντρεμένη με τον ιδρυτή του Oliver Bonas, Όλιβερ Τρες.

Στη Βρετανία, το θέμα δεν κρίνεται ως αμιγώς προσωπικό, καθώς μία μερίδα σχολιάζει έντονα πως, την ώρα που ο ίδιος υπουργός δίνει σαφείς οδηγίες και εξαγγέλλει απαγορεύσεις σχετικά με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, φαίνεται να μην τα τηρεί ο ίδιος.

Ερωτηθείς στο ραδιόφωνο της LBC αν ο υπουργός Υγείας «αγνόησε την κοινωνική αποστασιοποίηση» με την κ. Κολαντάνγκελο, ο κ. Σαπς απάντησε πως «Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όποια κι αν ήταν τα μέτρα τότε, τα ακολουθούσαν». «Θα θυμάστε ότι υπήρχε ένα σημείο στο οποίο οι κανόνες κοινωνικής απόστασης άλλαξαν, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω την ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου» πρόσθεσε.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης για την Αγγλία σχετικά με το αγκάλιασμα φίλων, που δεν ανήκουν στο στενό οικογενειακό κύκλο, ορίζουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να δράσουν υπό «προσωπική κρίση», αλλά πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο καθηγητής Νιλ Φέργκιουσον παραιτήθηκε από την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα της κυβέρνησης (SAGE) αφού εμφανίστηκε να έχει παραβεί τους κανόνες του lockdown, όταν τον επισκέφθηκε σπίτι του μία γυναίκα με την οποία φερόταν να έχει σχέση.

Τότε ο Χάνκοκ είχε σχολιάσει πως οι κανόνες ισχύουν για όλους και είναι λαμβάνονται πολύ σοβαρά.

EXCLUSIVE on today's front page: Shocking evidence of Matt Hancock's secret affair with closest aide caught on camera https://t.co/bImEbaIfGL pic.twitter.com/01SXiCIbG7