Βρετανία: Ουίλιαμ και Κέιτ υποδέχθηκαν τους Μακρόν – Η πριγκίπισσα με look εμπνευσμένο από Dior

O Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν έφτασαν σήμερα Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έγιναν δεκτοί με τιμές από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ αι την Κέιτ Μίντλετον στη στρατιωτική βάση RAF Northolt.

Η τριήμερη επίσκεψη του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στην Αγγλία είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους της ΕΕ μετά το Brexit, αλλά και η πρώτη που φιλοξενείται στο Κάστρο του Ουίνδσορ εδώ και μια δεκαετία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, κατεβαίνοντας από το προεδρικό αεροσκάφος, χαιρέτισε με χειροφίλημα την πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενώ η σύζυγός του, Μπριζίτ, αντάλλαξε χειραψία με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Πλάι τους, άγημα της RAF παρατάχθηκε εκατέρωθεν του κόκκινου χαλιού που είχε στρωθεί στην πίστα της βάσης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της επίσκεψης.

She just seems so kind and good at the diplomacy. No mask slipping because there is no mask.



pic.twitter.com/zV1GC5kTiz — Royally Sage (@sage1411) July 8, 2025

Κέιτ Μίντλετον: Εμφάνιση με γαλλο-βρετανική σημειολογία

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με σακάκι Christian Dior, εμπνευσμένο από σχέδιο του ίδιου του σχεδιαστή το 1947, καπέλο από τον Βρετανό milliner Jess Collett, σκουλαρίκια της πριγκίπισσας Νταϊάνα και μαργαριταρένιο κολιέ από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ.

Μετά την άφιξή τους, οι Μακρόν αναχώρησαν με συνοδεία προς το Ουίνδσορ, όπου τους υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου και η βασίλισσα Καμίλα σε ειδικά διαμορφωμένο βάθρο στην Datchet Road, με φόντο το ιστορικό κάστρο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε βασιλικές άμαξες για μια μικρή διαδρομή κατά μήκος της Long Walk.

🇬🇧🇫🇷 HM The King is joined by the President of France, HM The Queen with Mrs Macron & The Prince & Princess follow behind in carriage through Windsor pic.twitter.com/0EquFZBbwy — Imperial Material ♚ (@implmaterial) July 8, 2025

Η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν γιορτινή, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής, κρατώντας σημαίες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έλειψαν, επίσης, και κάτοικοι ντυμένοι με μπλουζάκια «à la française» και μπαγκέτες ανά χείρας.

Η ανάρτηση του Μακρόν

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την άφιξή του, ο Μακρόν χαρακτήρισε την επίσκεψη ως «σημαντική στιγμή για τα έθνη μας αλλά και για την Ευρώπη», επισημαίνοντας τη βούληση του Ηνωμένου Βασιλείου να ενισχύσει τη σχέση του με την ΕΕ, «ένα ισχυρό μήνυμα» όπως είπε. Αναφέρθηκε επίσης στην κοινή στάση των δύο χωρών απέναντι σε ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η άμυνα, η μετανάστευση και η στήριξη της Ουκρανίας.

I am arriving in the United Kingdom for a State Visit, followed by a Franco-British summit.



An important moment for our two nations.



The United Kingdom is a strategic partner, an ally, a friend. Our bond is longstanding, forged by History and strengthened by trust.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2025

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

Μετά την επίσημη τελετή στο Ουίνδσορ, οι Μακρόν αναμένεται να επισκεπτούν το Αββαείο του Ουέστμινστερ και στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος θα απευθύνει μιλία σε κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων του βρετανικού κοινοβουλίου. Το βράδυ, οι φιλοξενούμενοι θα παρευρεθούν σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, παρουσία περίπου 160 προσκεκλημένων.

Η επίσκεψη θα συνεχιστεί τις επόμενες δύο ημέρες, με τον Εμανουέλ Μακρόν να αναμένεται να μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να συμμετάσχει σε Σύνοδο Κορυφής Γαλλίας–Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από BBC