Βρετανία: Κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από φυλακή του Λονδίνου

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο κρατουμένων, που αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από το σωφρονιστικό κατάστημα του Γουόντσγουορθ, στο Λονδίνο, έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές στη Βρετανία.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, ένας κρατούμενος στη Βρετανία, που εξέτιε ποινή φυλάκισης για σεξουαλικά εγκλήματα, είχε αφεθεί -και πάλι- ελεύθερος κατά λάθος, με αποτέλεσμα να γίνει θέμα στα εγχώρια και στα διεθνή ΜΜΕ.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις των δύο κρατουμένων, πρόκειται για έναν 24χρονο με καταγωγή από την Αλγερία, ο οποίος αποφυλακίστηκε κατά λάθος στις 29 Οκτωβρίου από τις φυλακές του Γουόντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο.

Βρετανία: Ποιοι είναι οι κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι

Ο Μπραχίμ Καντούφ-Σερίφ, είχε καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2024 για προσβολή δημοσίας αιδούς σε 18 μήνες κοινωφελούς εργασίας, ενώ το όνομά του έπρεπε να καταχωρηθεί στο αρχείο των σεξουαλικών παραβατών. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, προφυλακίστηκε για απόπειρα διάρρηξης.

Ο άνδρας αυτός δεν είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής του από τη χώρα αφού έληξε η τουριστική βίζα με την οποία μπήκε στη χώρα, το 2019.

Το απόγευμα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητά άλλον έναν κρατούμενο, τον Ουίλιαμ Σμιθ, ο οποίος αποφυλακίστηκε κατά λάθος από την ίδια φυλακή, την Δευτέρα. Ο Σμιθ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 45 μηνών για απάτες.