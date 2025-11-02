ΔΙΕΘΝΗ
«Σκοτώστε με»: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser ύποπτο για την επίθεση στη Βρετανία

Δύο Βρετανοί υπήκοοι συνελήφθησαν από την αστυνομία στο Huntingdon - Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία

Φωτ: Χ
LifO Newsroom
Η Βρετανική αστυνομία επενέβη το βράδυ του Σαββάτου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Huntingdon, στην Κέιμπριτζσαϊρ, όπου συνέλαβε με taser έναν από τους δύο υπόπτους για την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο υψηλής ταχύτητας που εκτελούσε το δρομολόγιο Πίτερμπορο–Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις αρχές, έντεκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η βρετανική αστυνομία μεταφορών (BTP) ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά την αναχώρηση του τρένου από το Ντόνκαστερ.

Επιβάτες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τραυματισμένους να τρέχουν μέσα στα βαγόνια και άλλους να προσπαθούν να βοηθήσουν τα θύματα. Οι πρώτες κλήσεις στις αρχές έγιναν στις 7.39 μ.μ., και το τρένο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη στάση στο Huntingdon στις 7.50 μ.μ.

Όταν ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στον σταθμό, εντόπισαν και ακινητοποίησαν δύο Βρετανούς άνδρες, ηλικίας 32 και 35 ετών. Ο ένας από αυτούς φαίνεται, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να φωνάζει «σκοτώστε με, σκοτώστε με», τη στιγμή που πέντε αστυνομικοί τον ρίχνουν στο έδαφος με τη χρήση taser, ενώ ακούγονται να του ζητούν να αφήσει το όπλο.

Το βίντεο κατέγραψε ταξιτζής που περίμενε επιβάτη στην είσοδο του σταθμού. Όπως περιέγραψε, είδε επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα να περνά μπροστά από το αυτοκίνητό του κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας. «Φώναζε “σκοτώστε με, σκοτώστε με” στους αστυνομικούς», ανέφερε στα βρετανικά μέσα.

Ο επιθεωρητής Τζον Λάβλες, μιλώντας την Κυριακή από το σημείο, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό» και επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους τραυματίες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Αρχικά η αστυνομία είχε ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο «Plato», που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων, ωστόσο η διαδικασία ανεστάλη όταν διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις τρομοκρατίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Βρετανία, με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον βασιλιά Κάρολο να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και τη συμπαράστασή τους στα θύματα. Οι έρευνες για τα αίτια και τα κίνητρα των δραστών συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από Guardian

