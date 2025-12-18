Nick Reiner: Η στιγμή που ψωνίζει σε κατάστημα λίγο μετά τη δολοφονία των γονιών του Rob και Michele Reiner

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν άνδρα, που φέρεται να είναι ο Nick Reiner, να περιπλανιέται σε μίνι μάρκετ πριν από τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες την Κυριακή.

Ο Nick Reiner, γιος του χολιγουντιανού σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Michele, κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του.

Στο βίντεο από το κατάστημα βλέπουμε τον Reiner, αρκετά ήρεμο, να περιμένει στην ουρά για το ταμείο.

Newly obtained footage shows Nick Reiner purchasing a drink at a gas station moments before he was arrested.



He has been charged with the murders of his parents, renowned director Rob Reiner and his wife Michele Singer, according to court filings. https://t.co/twYsBQQiCO pic.twitter.com/Pfjfhdjrrc — ABC News (@ABC) December 17, 2025

Σε ένα άλλο τον βλέπουμε να περιφέρεται στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι των γονιών του και στο τρίτο βίντεο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής του, στην οποία δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

🚨 UPDATE: Details Emerge in Rob Reiner Murder Investigation; Bill Hader "Horrified"



New details have surfaced regarding the events leading up to the tragic murders of legendary director Rob Reiner and his wife, Michele. Their son, Nick Reiner, 32, remains in custody after being… pic.twitter.com/YEJUJTj9Gl — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 17, 2025

JUST IN : LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A.



24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party. pic.twitter.com/PXBIo4inem — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) December 16, 2025

Nick Reiner: Η εμφάνισή του στο δικαστήριο

Ο Nick Reiner εμφανίστηκε την Τετάρτη για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο 32χρονος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να δηλώσει ένοχος ή αθώος, με αποτέλεσμα η απαγγελία κατηγοριών να μετατεθεί για τις 7 Ιανουαρίου, έπειτα από συμφωνία υπεράσπισης, εισαγγελίας και δικαστηρίου. Η αρχική του εμφάνιση είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε καθώς δεν είχε λάβει ιατρική έγκριση για μεταγωγή από τις φυλακές.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε λίγα λεπτά. Ο Reiner απάντησε μόνο «ναι, αξιότιμη δικαστή» όταν ρωτήθηκε από τη δικαστή Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ αν κατανοεί το συνταγματικό του δικαίωμα σε ταχεία εκδίκαση, από το οποίο παραιτήθηκε, αποδεχόμενος την αναβολή της απολογίας του.

Παρέμεινε εκτός οπτικού πεδίου των δημοσιογράφων μέσα στην αίθουσα και, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το δικαστήριο, φορούσε ειδικό γιλέκο πρόληψης αυτοτραυματισμού, ενώ ήταν δεμένος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο συνήγορός του Άλαν Τζάκσον δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι «δεν συνέβη τίποτα ουσιαστικό» κατά τη σημερινή εμφάνιση και ζήτησε να δοθεί χρόνος ώστε η υπόθεση να εξεταστεί «με προσοχή, χωρίς βιασύνη στην κρίση και χωρίς άλματα σε συμπεράσματα».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για υπόθεση με «εξαιρετικά σύνθετα και σοβαρά ζητήματα», χαρακτηρίζοντάς τη «καταστροφική τραγωδία» για ολόκληρη την οικογένεια.