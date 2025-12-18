Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέοι νόμοι κατά της ρητορικής μίσους μετά την τραγωδία στην παραλία Μπόντι

Οι νόμοι κατά της ρητορικής μίσους αναμένεται να επεκταθούν στην Αυστραλία, στο πλαίσιο νέας προσπάθειας για την εξάλειψη του αντισημιτισμού, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι.

Την ίδια ώρα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, παραδέχεται ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για να αποφευχθεί η φονική επίθεση στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο υπουργός Εσωτερικών θα αποκτήσει την αρμοδιότητα να ακυρώνει ή να απορρίπτει βίζες σε άτομα που διασπείρουν «μίσος και διχασμό», στο πλαίσιο ενός πεντασέλιδου σχεδίου που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, έπειτα από ημέρες αυξανόμενης πίεσης προς τον πρωθυπουργό να λάβει πιο δραστικά μέτρα κατά του αντισημιτισμού και της ριζοσπαστικοποίησης μετά την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής.

Την ίδια ώρα, πενθούντες συγκεντρώνονταν στο Σίδνεϊ για την κηδεία της 10χρονης Ματίλντα, του νεότερου θύματος από τους συνολικά 15 νεκρούς. «Κοιτάξτε, φυσικά θα μπορούσαν πάντα να είχαν γίνει περισσότερα. Οι κυβερνήσεις δεν είναι τέλειες. Ούτε εγώ είμαι τέλειος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλμπανέζι.

Απαντώντας στην παραδοχή του πρωθυπουργού, η αρχηγός της αντιπολίτευσης Σούζαν Λέι τόνισε ότι «έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα» για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, παρουσιάζοντας παράλληλα το δικό της σχέδιο.

Παράλληλα, ζήτησε από τον Αλμπανέζι να συγκαλέσει εκ νέου το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ψηφιστούν οι σχετικοί νόμοι πριν από τα Χριστούγεννα.

Η έμφαση που έδωσε ο πρωθυπουργός στη σκλήρυνση των νόμων περί οπλοκατοχής αμέσως μετά την επίθεση της Κυριακής προκάλεσε επικρίσεις, μεταξύ άλλων και από τον πρώην πρωθυπουργό των Φιλελευθέρων Τζον Χάουαρντ, ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από την αποτυχία αντιμετώπισης της αύξησης του αντισημιτισμού.

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο

Σύμφωνα με τον Guardian, αναμένονται αυστηρότερες ποινές για όσους προτρέπουν σε βία ή διασπείρουν ρητορική μίσους. Παράλληλα, αυξάνονται οι ποινές για περιπτώσεις όπου η ρητορική μίσους οδηγεί σε βίαιες πράξεις, ενώ το μίσος θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ως επιβαρυντικός παράγοντας σε υποθέσεις διαδικτυακών απειλών και παρενόχλησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία καταλόγου οργανώσεων των οποίων τα ηγετικά στελέχη κατηγορούνται για υποκίνηση βίας, ρατσιστικού μίσους ή προώθηση φυλετικής υπεροχής, καθώς και η καθιέρωση ειδικού αδικήματος για σοβαρά περιστατικά φυλετικού ρατσισμού.

Οι αλλαγές αυτές έρχονται να ενισχύσουν την υπάρχουσα νομοθεσία κατά της ρητορικής μίσους, η οποία ψηφίστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά και ποινικοποιεί την υποκίνηση βίας κατά συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκληθεί εκ νέου το κοινοβούλιο μέσα στο καλοκαίρι για να συζητηθούν οι νέοι νόμοι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για σύνθετες αλλαγές που πρέπει να διαμορφωθούν προσεκτικά ώστε να αντέξουν σε πιθανές νομικές προσφυγές.

Με πληροφορίες από Guardian