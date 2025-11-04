ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Η αστυνομία είχε ήδη ταυτοποιήσει τον δράστη ως ύποπτο για προηγούμενη επίθεση με μαχαίρι στο δίκτυο του Λονδίνου, όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει προτού ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό στο τρένο

Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο Facebook Twitter
Υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στο Πίτερμπορο /Φωτ: Ritzy barbers shop
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν τέσσερις επιθέσεις με μαχαίρι που φέρονται να έγιναν λίγες ώρες πριν από τη μαζική επίθεση σε τρένο υψηλής ταχύτητας στο Κέιμπριτζσαϊρ, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας, είναι ο δράστης όλων.

 Σύμφωνα με τον Guardian, η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) είχε ήδη ταυτοποιήσει τον Γουίλιαμς ως ύποπτο για προηγούμενη επίθεση με μαχαίρι στο δίκτυο του Λονδίνου, όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει προτού ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό στο τρένο.

Η BTP ανακοίνωσε ότι ερευνά πλέον τέσσερα περιστατικά που ενδέχεται να σχετίζονται με τον ίδιο δράστη, εκ των οποίων τρία στο Πίτερμπορο το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου, και ένα στο Λονδίνο τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον σταθμό Pontoon Dock.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο περιστατικό του Λονδίνου άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπωο από μαχαίρι στις 12.46 π.μ., ενώ ο δράστης διέφυγε. Λίγες ώρες αργότερα, ο Γουίλιαμς φέρεται να επιβιβάστηκε στο τρένο όπου ακολούθησε η μαζική επίθεση.

Οι τοπικές αρχές στο Πίτερμπορο επιβεβαίωσαν ότι το βράδυ της Παρασκευής μαχαιρώθηκε ένας 14χρονος (χωρίς σοβαρά τραύματα) και ότι σημειώθηκαν δύο ακόμη περιστατικά με απειλές από άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι σε κουρείο της πόλης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί όλα τα περιστατικά του χρονικού διαστήματος εκείνου για να διαπιστώσει αν υπάρχουν περαιτέρω αδικήματα που συνδέονται με τον ίδιο δράστη. Ο Γουίλιαμς παραμένει υπό κράτηση μετά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ενώ έχει απαγγελθεί και μία επιπλέον κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας για την επίθεση στο Λονδίνο, καθώς και κατοχής μαχαιριού.

Μετά το αιματηρό συμβάν, έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα. Ανάμεσά τους είναι ο ποδοσφαιριστής της Scunthorpe United, Τζόναθαν Γκιόσε, καθώς και ο υπεύθυνος ασφαλαείας του τρένου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να προστατεύσει τους επιβάτες. Συνολικά έντεκα άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων πέντε παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο Facebook Twitter
Φωτ: Guardian - Press Association

Η σωτήρια επέμβαση του μηχανοδηγού του τρένου 

Ο μηχανοδηγός του τρένου, Άντριου Τζόνσον, μίλησε για πρώτη φορά τη Δευτέρα, περιγράφοντας τη στιγμή που αναγκάστηκε να εκτρέψει το τρένο προς το Χάντινγκντον, όπου οι αστυνομικοί μπόρεσαν να επέμβουν.

«Ως μηχανοδηγοί, έχουμε μεγάλη ευθύνη και εκπαιδευόμαστε διαρκώς για να αντιδρούμε σε έκτακτες καταστάσεις», είπε. «Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε συνάδελφος· οι πραγματικοί ήρωες ήταν όσοι βρίσκονταν μέσα στο βαγόνι και αντιμετώπισαν τον δράστη».

Στο βρετανικό κοινοβούλιο, η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood εξήρε το θάρρος των επιβατών, του προσωπικού και των σωστικών συνεργείων, σημειώνοντας ότι ένας εργαζόμενος του τρένου «έτρεξε προς τον κίνδυνο» για να εμποδίσει τον δράστη, τραυματίστηκε βαριά και παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Η κυβέρνηση απέκλεισε, προς το παρόν, την ιδέα να εγκατασταθούν ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ η αστυνομία έχει ενισχύσει προσωρινά την παρουσία της σε κεντρικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η Mahmood δήλωσε ότι, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξεταστεί «αν υπήρξαν λάθη ή καθυστερήσεις που επέτρεψαν την επίθεση» και εάν χρειάζονται νέα μέτρα για την προστασία του κοινού στα μέσα μεταφοράς.

Με πλήροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Διεθνή / Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Η κατοχή και δημοσίευση τέτοιου υλικού θα αποτελούν ποινικό αδίκημα, κατατάσσοντάς τον στραγγαλισμό στην ίδια κατηγορία με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και το τρομοκρατικό περιεχόμενο.
LIFO NEWSROOM
Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς

Το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), γνωστό και ως «κουπόνια τροφίμων», αποτελεί τη βασική γραμμή στήριξης για νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 1.632 δολαρίων μηνιαίως για ένα άτομο ή 2.215 δολαρίων για ένα ζευγάρι
LIFO NEWSROOM
Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

Διεθνή / Air India: Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος, αλλά υποφέρω, δηλώνει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

«Τώρα είμαι μόνος. Κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, δεν μιλάω με τη γυναίκα ή το παιδί μου. Θέλω απλώς να είμαι μόνος στο σπίτι», είπε, μεταξύ άλλων, ο Viswashkumar Ramesh
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Διεθνή / Ισραήλ: Συνελήφθη η αξιωματούχος του στρατού μετά τη διαρροή βίντεο με την σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου

Η Yifat Tomer-Yerushalmi συνελήφθη για κατάχρηση εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιο λειτουργό, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα του ήταν «δύσκολο» να στηρίξει οικονομικά τη Νέα Υόρκη εάν ο Μαντάνι εκλεγεί δήμαρχος

Διεθνή / Τραμπ για Μαμντάνι: «Εάν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να πετάς τα λεφτά σου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως δεν είναι οπαδός του βασικού αντιπάλου του Μαμντάνι, «αλλά αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα διαλέγω πάντα τον κακό Δημοκρατικό»
LIFO NEWSROOM
Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

Διεθνή / Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λάιβλι και Μπαλντόνι - Δικαστής απέρριψε επίσημα την αγωγή του σκηνοθέτη

«Όπως λέγαμε από την πρώτη ημέρα, αυτή η αγωγή των 400 εκατομμυρίων ήταν ένα κατασκεύασμα, και το Δικαστήριο το αντιλήφθηκε αμέσως», δήλωσαν οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι
LIFO NEWSROOM
 
 