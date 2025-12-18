Μαρουσάκης: Το Σάββατο έρχεται βαρομετρικό χαμηλό - Κακοκαιρία με μεγάλο όγκο νερού και ραγδαία φαινόμενα

Σφοδρή κακοκαιρία με μεγάλο όγκο νερού αλλά και ραγδαία φαινόμενα, αναμένεται στη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος εδώ και αρκετές ημέρες στις προγνώσεις του για την πορεία του καιρού μέσα στις γιορτές, είχε επισημάνει πως το σκηνικό αλλάζει και ανοίγει η «πόρτα» για κακοκαιρίες στη χώρα.

Συγκεκριμένα, είχε εξηγήσει πως καθώς οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα, σταδιακά θα σημειώνεται πτώση της θερμοκρασίας και προς την Πρωτοχρονιά το σκηνικό θα είναι χειμωνιάτικο, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα.

Την Παρασκευή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, αρχίζει να αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και το Σάββατο, έρχεται ένα πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, οπότε και θα δούμε περισσότερες και εντονότερες βροχές.

Καιρός - Μαρουσάκης: Το Σάββατο έρχεται το βαρομετρικό χαμηλό

Αναλυτικότερα ο καιρός θα είναι βαρύς, με έντονες βροχές και καταιγίδες, καθώς το βαρομετρικό αυτό θα κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά και τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν να περνάει από τα βορειότερα τμήματα της χώρα μας.

Στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα το σκηνικό του καιρού θα είναι συννεφιασμένο και από το μεσημέρι και έπειτα οι βροχές θα είναι περισσότερες και εντονότερες.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, αυτή η κακοκαιρία θα φέρει μεγάλο όγκο νερού, με μεγάλες εντάσεις και ραγδαιότητες, προς την περιοχή της νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα, ίσως κάποιες καταιγίδες περάσουν και από την Αττική.

Την Κυριακή, η κακοκαιρία μεταφέρεται στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι άστατες καιρικές συνθήκες, θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, με αρκετές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια κοντά στα βουνά μας.