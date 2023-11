Βρετανία: Άτομα με προβλήματα κινητικά και ψυχικής υγείας θα πρέπει να εργάζονται από το σπίτι

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση Βρετανίδας υπουργού, σύμφωνα με την οποία άτομα με προβλήματα κινητικά και ψυχικής υγείας, θα πρέπει να εργάζονται από το σπίτι για να κάνουν «το καθήκον τους».

Σε διαφορετική περίπτωση τα άτομα με προβλήματα κινητικά και ψυχικής υγείας πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με μείωση επιδομάτων. Η πολιτική αυτή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ σχετικά με αλλαγές στο σύστημα πρόνοιας, το οποίο ο πρωθυπουργός περιέγραψε χθες ως «μη βιώσιμο».

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα κληθούν να αναζητήσουν εργασία την οποία να μπορούν να κάνουν από το σπίτι ή θα βρεθούν αντιμέτωποι με την περικοπή των επιδομάτων τους κατά 4.680 λίρες ετησίως, σύμφωνα με το σχέδιο για το οποίο έγραψαν πρώτοι οι Times.

Η Λόρα Τροτ, γενική γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών- που αποτελεί υπουργικό πόστο- δήλωσε στο Sky News: «Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για τους ανθρώπους που θα τους βοηθήσει να εργαστούν. Αλλά υπάρχει ένα καθήκον των πολιτών: εάν είναι σε θέση να βγουν για να εργαστούν, θα έπρεπε να το κάνουν. Όσοι μπορούν να εργαστούν και να συνεισφέρουν, θα πρέπει να συνεισφέρουν».

Αυτό σημαίνει «ότι θα θεσπίσουμε τους σωστούς μηχανισμούς για να σας βοηθήσουμε σε αυτό. Αλλά τελικά, πρέπει να ασχοληθείτε με αυτό, και αυτό αποτελεί υποχρέωση σας ως πολίτες, πρέπει να το κάνετε. Και αν δεν το κάνετε, θα εξετάσουμε τις κυρώσεις», ανέφερε για το θέμα μιλώντας στο Times Radio.

"I think that if you can work as a principle, you should work".



Chief Sec to the Treasury Laura Trott adds that 'there should be support for people to help them, but there is a duty on citizens that if they are able to work, they should.'https://t.co/p18avbbwpp



📺Sky 501 pic.twitter.com/LnaxkYz2iB