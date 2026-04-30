Βρετανία: Aνεβάζει το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό» μετά την επίθεση στο Γκόλντερς Γκριν

Το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό» μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο, εκτιμώντας ότι μια επίθεση θεωρείται πλέον «πολύ πιθανή».

Η απόφαση ελήφθη από το Joint Terrorism Analysis Centre, που καθορίζει ανεξάρτητα το επίπεδο απειλής. Το προηγούμενο επίπεδο ήταν «σημαντικό», που σήμαινε ότι μια επίθεση θεωρούνταν απλώς πιθανή.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Shabana Mahmood χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη πράξη τρομοκρατίας» και προειδοποίησε ότι η νέα εκτίμηση θα προκαλέσει ανησυχία, ιδιαίτερα στην εβραϊκή κοινότητα.

«Το επίπεδο απειλής αυξήθηκε σε “σοβαρό”, που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι η αύξηση δεν οφείλεται αποκλειστικά στο περιστατικό στο Γκόλντερς Γκριν, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη άνοδο της απειλής, που αποδίδεται τόσο σε ισλαμιστικά όσο και σε ακροδεξιά δίκτυα ή μεμονωμένα άτομα εντός της χώρας.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για αυξημένες απειλές που συνδέονται με κρατικούς παράγοντες και ενδέχεται να ενθαρρύνουν πράξεις βίας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Το επίπεδο «σοβαρό» είναι το δεύτερο υψηλότερο στην πενταβάθμια κλίμακα. Πάνω από αυτό βρίσκεται μόνο το «κρίσιμο», που σημαίνει ότι επίκειται άμεση επίθεση.

Η τελευταία φορά που το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν σε αυτό το επίπεδο ήταν το 2021, μετά την επίθεση στο νοσοκομείο γυναικών στο Λίβερπουλ και τη δολοφονία του βουλευτή Ντέιβιντ Έιμις.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης αύξηση της χρηματοδότησης για την αστυνόμευση και την ασφάλεια σε συναγωγές, σχολεία και κοινοτικά κέντρα, με στόχο την προστασία της εβραϊκής κοινότητας.

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εξαλείψουμε το κακό του αντισημιτισμού», δήλωσε η Μαχμούντ, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται «μέρα και νύχτα» για την προστασία της χώρας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Αποδοκιμασίες δέχτηκε ο Στάρμερ στο σημείο αντισημιτικής επίθεσης