Οι Iron Maiden στο κατάμεστο ΟΑΚΑ: «Ούρλιαξε για εμάς Αθήνα!» - Αποθέωση από σχεδόν 50.000 θαυμαστές

Οι Iron Maiden γιορτάζουν τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική

The LiFO team
Με το τραγούδι Murders in the Rue Morgue άνοιξαν τη συναυλία τους οι Iron Maiden στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μία από τις πιο εμβληματικές βραδιές της φετινής συναυλιακής χρονιάς.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 21:00, εν μέσω αποθέωσης από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς που έχουν κατακλύσει το στάδιο.

To ΟΑΚΑ γέμισε από σχεδόν 50.000 θαυμαστές που προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.

Η αποψινή συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική.

Η προσέλευση των φίλων της μέταλ μουσικής ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι. Οι πιο πιστοί θαυμαστές επιδίωξαν από νωρίς να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη γραμμή της αρένας, η οποία είχε ανακοινωθεί ως sold out εδώ και μέρες.

«Ούρλιαξε για εμάς Αθήνα!» έγραψαν οι Iron Maiden στο Instagram.

Στις 17:00 άνοιξαν οι πύλες του σταδίου για την ομαλή ροή του κοινού.

Στις 19:00 στη σκηνή ανέβηκαν οι Αμερικανοί Anthrax, αναλαμβάνοντας να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα και ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα δυναμικό σετ που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Λίγο πριν τις 21:00 τα φώτα έσβησαν και οι Iron Maiden πάτησαν την σκηνή του ΟΑΚΑ, πυροδοτώντας κύματα ενθουσιασμού στην αρένα και τις κερκίδες.

Το setlist είναι προσαρμοσμένο στον επετειακό χαρακτήρα της περιοδείας, με την μπάντα να εστιάζει στις πρώτες, καθοριστικές δεκαετίες της καριέρας της.

