Φτιάχνουν το «μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο» για το Μουντιάλ 2030 - Πώς θα είναι

Το Μαρόκο στοχεύει να ολοκληρώσει το προτεινόμενο γήπεδο για τον τελικό του Μουντιάλ 2030 μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, όπως δήλωσε το Σάββατο (23/5) αξιωματούχος που επιβλέπει το έργο.

Το γήπεδο των 115.000 θέσεων, κοντά στην Καζαμπλάνκα, αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από εγκαταστάσεις στις συνδιοργανώτριες χώρες της Ισπανίας. Η FIFA δεν έχει ακόμη αποφασίσει πού θα διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά, το οποίο θα φιλοξενηθεί επίσης κι από την Πορτογαλία.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της κατασκευής, το γήπεδο είναι περίπου 30% ολοκληρωμένο, με περίπου το 40% των κερκίδων να έχει ήδη κατασκευαστεί, δήλωσε στο Reuters ο Γιάσιρ Σούσι, διευθυντής στην εθνική υπηρεσία που επιβλέπει τα έργα υποδομής, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εργοτάξιο. «Οι εργασίες εκτελούνται όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες για να τηρηθεί η προθεσμία», είπε.

Visited the construction site of the future Grand Stade Hassan II 🇲🇦🏟️



A stadium project on a historic scale.



• 115,088 capacity

• Spread across 150 hectares

• Set to become the biggest football stadium in the world



What’s being built includes:

• The main pitch and massive… — Micky Jnr (@MickyJnr__) May 23, 2026

🇲🇦 Morocco is rapidly building the world’s largest football stadium — a 115,000-seater venue in Casablanca designed to host the 2030 World Cup final.

Impressively, 40% of the project has already been completed in just 10 months, with full delivery expected by December 2027.

— سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) May 23, 2026

Πώς θα είναι το «μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο»

Το γήπεδο, το οποίο προορίζεται να γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο, μαζί με τις συναφείς εγκαταστάσεις, αναμένεται να κοστίσει περίπου 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Σούσι. Οι αρχές σχεδιάζουν να το συνδέσουν με την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ μέσω νέων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικού σταθμού.

Το συγκρότημα κατασκευάζεται από τις μαροκινές εισηγμένες εταιρείες TGCC και SGTM σε μια έκταση 150 εκταρίων, μέσα σε γεωργική γη και δάσος.

😳🇲🇦 Así es el Estadio Hassan II de Marruecos



⚠️ ¿Su objetivo? Quitarle a España la Final del Mundial 2030: 115.000 espectadores, un LED más grande que el del Bernabéu y 9.000 asientos VIP’s…



— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 23, 2026

💥 Amenaza Mundial al Bernabéu



Aunque el recinto blanco sigue siendo favorito para albergar la final del Mundial 2030, AS accede a las obras del imponente estadio Hassan II, en Casablanca, que tendrá capacidad para 115.000 espectadores@AS_AGabilondo pic.twitter.com/MU5dL28Lho — Diario AS (@diarioas) May 23, 2026

Το γήπεδο θα καλυφθεί από μια μεγάλη στέγη τύπου τέντας, εμπνευσμένη από μαροκινές σκηνές, σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά, ενώ εσωτερικοί βοτανικοί κήποι θα αντανακλούν την ποικιλομορφία των φυσικών τοπίων του Μαρόκου, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Ταρέκ Ουαλαλού.

«Στόχος είναι η απο-αστικοποίηση της ποδοσφαιρικής εμπειρίας», πρόσθεσε.

